Золотая Навка. «Фонтанка» подсчитала, сколько местные власти Петербурга потратили на новогодние спектакли для детей

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Поделиться Поделиться





Новогодняя пора — золотая жила для театров и предпринимателей: билеты на детские спектакли и шоу скупаются охапками. В большинстве своем — за счет казны. Сумма получилась внушительная — 185 миллионов рублей. Причем на один только мюзикл супруги пресс-секретаря президента России Татьяны Навки ушла пятая ее часть.



Билеты на ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» раздавали 16 муниципалитетов. Колоссальные очереди, в которых давились горожане, с упоением фотографировали зеваки. Энтузиазм стоиков понятен — в кассах спорткомплекса «Юбилейный», где разыграется постановка, цены стартуют от 700 рублей, а чиновники вручали их бесплатно. В общей сложности по рукам разошлись 18 тысяч билетов на 31 миллион рублей с хвостиком. Больше всех контрамарок выкупило МО «Сергиевское» — 4,5 тысячи, потратив 11,3 миллиона рублей.



Вообще местные администрации Выборгского района, куда относится МО «Сергиевское», на бесплатные билеты оказались самыми щедрыми: его жители получили 14 тысяч контрамарок на различные увеселительные новогодние представления для детей, муниципалитеты в его составе распотрошили местные бюджеты на 28,6 миллиона рублей.

Обогнали выборгских только красногвардейские: местные муниципалы в совокупности выложили 30,3 миллиона, купив 25 тысяч контрамарок на различные утренники и спектакли. Безусловные лидеры — МО «Полюстрово» и МО «Ржевка», потратившие по 10 миллионов рублей каждый и купившие для своих жителей 10 и 6,7 тысячи билетов соответственно.



Немного не дотянули до них муниципалитеты Невского и Фрунзенского районов. Но и они раскошелились на славу: 21,9 миллиона рублей и 17 тысяч контрамарок на счету у муниципалов Невского района, 23 миллиона и 10 тысяч билетов — у Фрунзенского.

Не все местные администрации оказались столь щедры. Муниципалы Адмиралтейского, Кронштадтского и Петродворцового районов не потратили на новогодние билеты в театры для детей ни копейки.

Детально посмотреть траты местных властей на детские зрелища можно в таблице.

