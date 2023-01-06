Места Бродского в Петербурге, новый Квентин Тарантино, «живые реперации». Книги, которые мы ждем в 2023 году

Фото: фрагмент обложки/«От Одиссея до Гарри Поттера»/издательство МИФ Поделиться Поделиться





После ухода Стивена Кинга и Джоан Роулинг с русскоязычного книжного рынка издатели начали беспокоиться: что же они будут печатать, а читатели — читать? Опрос участников рынка показал, что переводная литература жива и продолжит выходить. Но и достойных российских новинок будет появляться все больше. «Фонтанка» представляет список, который стоит того, чтобы ждать.



Сборник «24 слова» Подписные издания, январь-февраль (18+) Сборник текстов, созданных Юрием Сапрыкиным, Аленой Долецкой, Оксаной Васякиной, Сашей Филипенко и другими писателями, журналистами, критиками, активистами, врачами и благотворителями. Иллюстрации — в виде живописи, скульптуры или фотографии — для антологии сделали современные художники, в том числе Виктор Пивоваров, Миша Никатин, Александра Паперно. Книга посвящена ставшему столь важным в ушедшем году числу 24: таково общее количество вошедших текстов, каждый из которых берет за тему одно слово, или феномен, или понятие, или чувство — от «неба» до «смерти», от «правды» до «поддержки». Авторы размышляют о прошлом и о будущем, о потерях и о новых решениях, о попытках не утратить самое ценное в черном вигваме нового мира.



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Ханья Янагихара «До самого рая». Corpus, зима (18+) Если вы плакали над «Маленькой жизнью» Ханьи Янагихары и ломали голову над этическими вопросами в романе «Люди на деревьях», то новая книга американской писательницы — обязательное чтение этой зимы. В «До самого рая» сплелись три сюжетных линии: они развиваются в США XIX века, в Нью-Йорке 1980-х и в будущем. Сложно устроенный роман отвечает на вопрос, как бы выглядела Америка, если бы некоторые институты действовали по-другому, а социальные установки были бы пересмотрены. Русский текст создала блестящая команда переводчиков — Александра Борисенко, Анна Гайденко, Анастасия Завозова и Виктор Сонькин.



Фото: By Hubert Vos — Scan, Fair use Поделиться Поделиться





Ричард Пауэрс «Замешательство» АСТ, февраль (18+) На русском языке впервые будут опубликованы романы лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Пауэрса, который получил эту награду за роман «История болезни» (The Overstory) о девяти людях, объединившихся для борьбы с уничтожением деревьев. Роман «Замешательство» вышел в 2021 году, и это тринадцатая книга Пауэрса. Действие происходит в будущем, на фоне экологической деградации планеты. Главный герой — астробиолог, живущий с девятилетним сыном, у которого диагностированы несколько болезней, в том числе синдром Аспергера и обсессивно-компульсивное расстройство. Отец пытается помочь сыну, подключив экспериментальное нейробиоуправление. Этот научно-фантастический роман, смешанный с семейной драмой, станет первой книгой Пауэрса, выходящей в следующем году; за ней последуют еще две — «Верхний ярус» и «Создатель эхо».



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Элизабет Вуртцель «Нация прозака» Эксмо, апрель (18+) Легендарный и противоречивый роман, который не успел выйти на русском языке до смерти его автора. Мемуары «Нация прозака» были опубликованы в 1994 году, вызвали бум исповедальной прозы и принесли Элизабет Вуртцель известность, а экранизация 2001 года с Кристиной Риччи в главной роли укрепила ее. В книге Вуртцель описывает свою депрессию, прием психотропных препаратов и отказ от них. Зарубежные критики называли текст то мучительно откровенным, то раздражающим «эмоциональным эксгибиционизмом», но при этом блестящим. Вуртцель не романтизирует, но и не стигматигизирует прием антидепрессантов — и помимо прочего говорит о невозможности ощутить себя на своем месте здесь и сейчас, об ощущении ненужности и потерянности. Вуртцель умерла в 2020 году от рака груди в возрасте 52 лет.



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Аудур Ава Олафсдоттир «Человеческое животное» No Age, апрель (16+) Исландская писательница Аудур Ава Олафсдоттир покорила петербургских читателей романами «Отель "Тишина"» о мужчине, который поехал в разрушенную войной страну, чтобы поставить точку в собственной жизни, и «Мисс Исландия» о девушке, которая вопреки всему хочет начать новую жизнь. «Человеческое животное» — последняя на настоящий момент (и седьмая по счету) книга писательницы, в которой та повествует о начале XX века и героине, чей род следит за рождениями и смертями. Она находит письма одного из своих предков и погружается в них с головой, открывая секреты и тайны, познавая откровения. И главное из них — о том, что самое хрупкое и ранимое животное, рожденное без перьев и пуха, шерсти и чешуи, — это сам человек.



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Ольга Брейнингер «Слишком далеко» АСТ: Редакция Елены Шубиной, второе полугодие (18+) «Редакция Елены Шубиной» последние несколько лет уделяет пристальное внимание не только мэтрам отечественной прозы, но и молодым авторам. Дебютный роман писательницы и литературного антрополога Ольги Брейнингер «В Советском Союзе не было аддерола» рассказывал историю девушки, которая приняла предложение поучаствовать в «эксперименте века» и стать практически суперженщиной, которая в итоге бросает вызов миру, на всех парах стремящемуся к глобализации. Новый роман Брейнингер называется «Слишком далеко» и будет посвящен цифровым двойникам, которых люди создают в попытках избежать одиночества. Герои книги выбирают жизнь в виртуальности и возможность придумать себя заново. Но, скорее всего, никому из нас не стоит превращаться в тех, кем бы мы хотели бы быть.



Квентин Тарантино «Cinema Speculation» Individuum, апрель-май (18+)

Режиссера Квентина Тарантино мы узнали как писателя в 2021 году, когда он выпустил роман «Однажды в Голливуде», написанный на основе одноименной кинодрамы. Теперь самое время открыть его как кинокритика и даже киномыслителя. Сборник «Cinema Speculation» включает эссе о знаковых фильмах 1970-х, повлиявших на Тарантино: от ставших кассовыми хитами «Таксиста» и «Челюстей» до малоизвестного неонуара «Команда» или слэшера «Смертельная забава». Их будущий режиссер смотрел ребенком, когда мать и отчим таскали его с собой по калифорнийским кинотеатрам — часто пренебрегая возрастными ограничениями для несовершеннолетних. Возможно, после прочтения книги вы не станете таким же гениальным постановщиком, как Тарантино, но точно по-другому взглянете на кинематограф и заметите в знакомых фильмах множество неочевидных деталей.



Александр Баунов «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры» «Альпина Паблишер», январь (16+)

Как общество переходит с рельсов тоталитаризма на дорогу демократического развития? Как диктаторы пытаются продлить существование у власти, и почему эти попытки часто бывают безуспешны? Об этом в своей книге рассуждает журналист и политический мыслитель Александр Баунов. Разбирается в исторических вопросах он на примере трех режимов — франкистской Испании, «Нового государства» Антониу ди Салазара в Португалии и хунты «черных полковников» в Греции. Свою работу Баунов называет «документальным романом», героями которого стали личности и целые сообщества — чиновники, оппозиция, церковь, студенты, силовики. Исследование Баунова точно понравится тем, кто несколько лет назад оценил «Неудобное прошлое» Николая Эппле или книгу профессора Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось».



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Симона Тридер «Наши годы в России» Издательство Ивана Лимбаха, март (16+)

«Живые репарации» — такая участь была уготована двум с половиной тысячам немецких семей после Второй мировой войны. В 1946 году из Восточной Германии вывезли многих специалистов авиационной и машиностроительной промышленности: они должны были восстановить заводы в СССР.

Для кого-то этот опыт стал пугающим, но не для героини этой книги, 22-летней студентки Иды. Ей поездка в Россию изначально казалась приключением. Роман Симоны Тридер основан на дневниках ее матери, пережившей депортацию в СССР. В повествование вплетаются и другие голоса вывезенных немцев.



Фото: mitteldeutscherverlag Поделиться Поделиться





Михаил Кельмович, Елена Павликова «Ленинград Иосифа Бродского» Лимбус Пресс, весна (18+) Автор книги «Иосиф Бродский и его семья» — родственник поэта Михаил Кельмович вместе с редактором Еленой Павликовой составил иллюстрированный путеводитель по местам Бродского в Петербурге. В список вошли адреса, где нобелевский лауреат по литературе учился, работал, находился в заточении или просто часто бывал. Всего в «Ленинград Иосифа Бродского» попадут более семидесяти объектов. Авторы отмечают, что такое издание позволит совершить реальное или мысленное путешествие по городу поэта — что в 2023 году будет актуально как никогда, ведь кто-то уехал, а кто-то просто не рискнет выходить на плохо убранные улицы города.



Кори Доктороу «Младший брат» Popcorn Books, январь

Название романа канадского писателя-фантаста Кори Доктроу отсылает к антиутопии «1984». И не случайно. Этот текст, как и произведение Джорджа Оруэлла, — о человеке, который противостоит системе.

Главный герой, 17-летний Маркус, случайно оказывается свидетелем теракта, который меняет жизнь Америки. После взрывов в Сан-Франциско спецслужбы берут под контроль все аспекты жизни граждан — от информации о поездках до данных о банковских перечислениях.

Кто победит в схватке — разум в лице Маркуса или всепоглощающая система в лице агентов Департамента национальной безопасности — и насколько прочной окажется победа, можно будет узнать из книги.



Елена Кузнецова, Виктория Самсонова «От Одиссея до Гарри Поттера» МИФ, февраль (12+) Книга, которая всем-всем-всем — от мала до велика — объяснит, откуда есть пошла литература, зачем уже в Древней Греции устраивали «прожарки» и кто автор кассовых хитов XVI века (все его знают, но попробуйте угадать по такому описанию!). Здесь галантные разбойники покоряют литературный процесс, правители пытаются забанить книги (но безуспешно), а писатели предсказывают реальные изобретения. Но самое главное — никто никому не врет и не окутывает чтение лишним ореолом интеллектуальности: автор, Елена Кузнецова, признает, что поэмы Гомера прекрасны, но тяжеловесны, хотя античная литература чем-то и похожа на рок-музыку, а комиксы и романы young adult помещены не в загончик для постыдных развлечений, но по-настоящему включены в историю словесности. И все это основано на фактах: «От Одиссея до Гарри Поттера» вдохновлена биографиями более 300 авторов, в ней упоминается несколько сотен книг, а иллюстрациями Виктории Самсоновой просто невозможно не восхищаться.



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Том Голд «Бунт Библиотекарей» «Бумкнига», первая половина года (12+)

Книги Тома Голда — бальзам на сердце библиофилов, верный источник эндорфинов в ситуации, когда их извлечь особенно неоткуда. Шотландский художник создает то ли комиксы, то ли карикатуры, где книгоголики могут узнать уморительные ситуации, в которые попадают буквально каждый день. В этом российские читатели убедились на примере сборников «Готовим с Кафкой» и «Вы просто завидуете моему реактивному ранцу». Теперь предстоит путешествие в мир библиотекарей: вы узнаете, что может примирить Дракулу с его невестой и как выглядит пьеса «В ожидании Годо», поставленная в формате зум-конференции.

