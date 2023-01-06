В городе Днепре начался снос памятника Ломоносову

В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) начался демонтаж памятника великому русскому ученому Михаилу Ломоносову. Об этом в пятницу, 6 января, сообщают местные СМИ.
До этого в Днепре уже снесли памятники Максиму Горькому, Валерию Чкалову и Александру Сергеевичу Пушкину. Местные власти заявили, что их перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».
Напомним, что демонтаж памятников, связанных с историей СССР и России, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.
Ранее «Фонтанка» писала, что правительство Эстонии намерено потратить почти миллион евро на снос советских памятников.