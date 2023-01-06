Куда пойти 6 января: маяки в инфракрасном свете, психотерапевт для AI, авторская версия «Андрея Рублева», «Красная плесень»

Этим вечером в городе — сразу два вернисажа, есть места на хороший спектакль и фильм — лауреат Каннского кинофестиваля в прокате.

Во-первых, можно направиться в Кронштадт: и новые места посмотрите, и необычную экспозицию. В 18:00 в местном Музее маячной службы, что на форте Константин, открывается фотовыставка Андрея Стрельникова «Ближний космос» (0+), на которой маяки представлены в инфракрасном свете. Открытие в 18:00. Цена взрослого билета в музей — 400 рублей.



В кластере «Третье место» хоть и закрыт внутренний дворик с нашими любимыми лежаками на песке и угольками, однако можно сходить в сам особняк. Внутри него также в 18:00 сегодня открывается выставка «Психотерапевт для искусственного интеллекта» (18+). Сегодня ее можно посмотреть до 22:00, билеты по 1000 рублей.

Из музыки — можно пойти на рождественский концерт фолк-группы «Мельница» (16+) в клубе «Космонавт», что начнется в 20:00. Билеты на танцпол — по 3000.

Еще один романтический вариант на вечер — концерт гитариста ДиДюЛя (12+) в БКЗ «Октябрьский». Билетов осталось всего несколько штук, зато рядом. Стоят по 2500 рублей. Начало в 19:00.



Если не успеете сюда — точно успеете на концерт петербургской француженки Жени Любич (6+) в Театр Академии танца Бориса Эйфмана. Ее концерт начнётся в 19:00, билеты от 3000 в наличии.

Ну а для тех, кто любит погромче-поактивнее, есть Александр Пушной (16+) в Aurora concert hall. Начало в 19:00, танцпол по 2300.

Или вариант для самых смелых — «Красная плесень» (18+) в клубе «Ласточка» в 19:00. Входные по 1190 рублей.

Вариант академический, но не совсем: прекрасный спектакль БДТ «Джульетта» (18+), который поставили Эне-Лийс Сэмпер и Тийт Оясоо. Смотреть — одно удовольствие, бонусом — музыка «Ленинграда» под финал. Начало в 19:00, билеты от 4000.



Ну и наконец кино. Помимо того, что идет везде: в кинотеатре «Аврора» в 20:30 покажут «Страсти по Андрею» (12+) — режиссерскую версию «Андрея Рублева» Андрея Тарковского, восстановленную специалистами «Мосфильма». Билеты по 450 рублей.

