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    Куда пойти 6 января: маяки в инфракрасном свете, психотерапевт для AI, авторская версия «Андрея Рублева», «Красная плесень»

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    Этим вечером в городе — сразу два вернисажа, есть места на хороший спектакль и фильм — лауреат Каннского кинофестиваля в прокате.

    Во-первых, можно направиться в Кронштадт: и новые места посмотрите, и необычную экспозицию. В 18:00 в местном Музее маячной службы, что на форте Константин, открывается фотовыставка Андрея Стрельникова «Ближний космос» (0+), на которой маяки представлены в инфракрасном свете. Открытие в 18:00. Цена взрослого билета в музей — 400 рублей.

    В кластере «Третье место» хоть и закрыт внутренний дворик с нашими любимыми лежаками на песке и угольками, однако можно сходить в сам особняк. Внутри него также в 18:00 сегодня открывается выставка «Психотерапевт для искусственного интеллекта» (18+). Сегодня ее можно посмотреть до 22:00, билеты по 1000 рублей.

    Из музыки — можно пойти на рождественский концерт фолк-группы «Мельница» (16+) в клубе «Космонавт», что начнется в 20:00. Билеты на танцпол — по 3000.

    Еще один романтический вариант на вечер — концерт гитариста ДиДюЛя (12+) в БКЗ «Октябрьский». Билетов осталось всего несколько штук, зато рядом. Стоят по 2500 рублей. Начало в 19:00.

    Если не успеете сюда — точно успеете на концерт петербургской француженки Жени Любич (6+) в Театр Академии танца Бориса Эйфмана. Ее концерт начнётся в 19:00, билеты от 3000 в наличии.

    Ну а для тех, кто любит погромче-поактивнее, есть Александр Пушной (16+) в Aurora concert hall. Начало в 19:00, танцпол по 2300.

    Или вариант для самых смелых — «Красная плесень» (18+) в клубе «Ласточка» в 19:00. Входные по 1190 рублей.

    Вариант академический, но не совсем: прекрасный спектакль БДТ «Джульетта» (18+), который поставили Эне-Лийс Сэмпер и Тийт Оясоо. Смотреть — одно удовольствие, бонусом — музыка «Ленинграда» под финал. Начало в 19:00, билеты от 4000.

    Ну и наконец кино. Помимо того, что идет везде: в кинотеатре «Аврора» в 20:30 покажут «Страсти по Андрею» (12+) — режиссерскую версию «Андрея Рублева» Андрея Тарковского, восстановленную специалистами «Мосфильма». Билеты по 450 рублей.

    А в Angleterre Cinema Lounge в 21:10 — японская экранизация рассказа Мураками «Сядь за руль моей машины» (16+), завоевавшая приз в Каннах за лучший сценарий. Билеты по 350 рублей.

    Остальные мероприятия на все дни каникул — в большом гиде «Фонтанки».

    Фото: Стас Левшин/БДТ

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