Царица снежная. В Петербург пришла настоящая зима

В Петербург пришли настоящие январские морозы. Они продержатся в городе как минимум до начала следующей недели.
По информации Северо-Западного УГМС, в пятницу, 6 января, в Петербурге ожидается облачная погода, временами небольшой снег. Температура воздуха ночью местами опускалась до минус 16 градусов, днём — около –8… –10. При этом ощущается всё равно как минус 15. На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, северный, умеренный, скорость 2–4 м/c.
Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и составит 768 мм ртутного столба, что выше нормы.
«Фонтанка» писала, что морозы пришли на всю европейскую часть России. А вот тяжелее всего в ближайшие дни придётся жителям Магаданской области, Якутии и Чукотки. Там температура может достигнуть минус 48–53 градусов.
По этому поводу в МЧС отметили, что в связи с аномальными морозами в России возрастает риск роста числа бытовых пожаров и гибели в них людей. В основном причинами возгораний в такой период становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования, предупредили в ведомстве спасателей, настоятельно рекомендовав гражданам соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.