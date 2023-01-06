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    Царица снежная. В Петербург пришла настоящая зима

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    В Петербург пришли настоящие январские морозы. Они продержатся в городе как минимум до начала следующей недели.

    Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру»/Архив
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    По информации Северо-Западного УГМС, в пятницу, 6 января, в Петербурге ожидается облачная погода, временами небольшой снег. Температура воздуха ночью местами опускалась до минус 16 градусов, днём — около –8… –10. При этом ощущается всё равно как минус 15. На дорогах гололедица.

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    Ветер северо-восточный, северный, умеренный, скорость 2–4 м/c.

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    Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и составит 768 мм ртутного столба, что выше нормы.

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    «Фонтанка» писала, что морозы пришли на всю европейскую часть России. А вот тяжелее всего в ближайшие дни придётся жителям Магаданской области, Якутии и Чукотки. Там температура может достигнуть минус 48–53 градусов.

    По этому поводу в МЧС отметили, что в связи с аномальными морозами в России возрастает риск роста числа бытовых пожаров и гибели в них людей. В основном причинами возгораний в такой период становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования, предупредили в ведомстве спасателей, настоятельно рекомендовав гражданам соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

    Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру»/Архив
    Фото: Кадр с видовой камеры
    Фото: Кадр с видовой камеры

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