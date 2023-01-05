В Кремле усомнились, что отказ от временного перемирия может быть официальной позицией Зеленского

В Кремле усомнились, что советник офиса президента Михаил Подоляк, отказываясь от предложенного Россией рождественского перемирия, выражал точку зрения президента Владимира Зеленского. Об этом 5 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил агентству «Интерфакс».
«Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины», — сказал он.
Ранее советник главы офиса президента прокомментировал указание Владимира Путина о временном прекращении огня, потребовав от России покинуть территорию Украины.
Также об указании российского лидера высказался врио главы ДНР Денис Пушилин. Он назвал Путина православным человеком и добавил, что его решение относится именно к православным людям. «Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными», — отметил Пушилин.