Врио главы ДНР Пушилин: «Ни о каком перемирии и речи быть не может!»

Решение президента РФ Владимира Путина о временном прекращении огня прокомментировал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Ни о каком перемирии и речи быть не может!», — написал он 5 января в своем Telegram-канале.
В посте он назвал Владимира Путина православным человеком и добавил, что его решение относится именно к православным людям. «Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными», — отметил Пушилин.
Врио главы ДНР написал, что решение о прекращении касается инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны.
«Это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника!Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», — говорится в посте врио главы ДНР Дениса Пушилина.
Накануне президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января по 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения.
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