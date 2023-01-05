Врио главы ДНР Пушилин: «Ни о каком перемирии и речи быть не может!»

Решение президента РФ Владимира Путина о временном прекращении огня прокомментировал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Ни о каком перемирии и речи быть не может!», — написал он 5 января в своем Telegram-канале.

В посте он назвал Владимира Путина православным человеком и добавил, что его решение относится именно к православным людям. «Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными», — отметил Пушилин.

Врио главы ДНР написал, что решение о прекращении касается инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны.