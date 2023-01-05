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    «Тоска не давала ему покоя». Кадыров передал питбуля с «Азовстали» прежней хозяйке

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров «отдал в руки законных владельцев» питбуля, которого привезли в Грозный с «Азовстали». Собака очень тосковала по хозяйке, так что другого выхода не было, написал 5 января Кадыров в своем Telegram-канале.

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    «Как известно, собаки очень привязываются к своим хозяевам и не терпят долгой разлуки с ними. Даже спустя столько дней, несмотря на предоставленные условия, Борз не мог свыкнуться с новой обстановкой», — отметил он.

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    Прежнюю хозяйку пса пришлось поискать — по данным Кадырова, это женщина, «сдавшаяся в плен в Мариуполе и переданная украинской стороне в рамках обмена пленными». Судя по видеозаписи их встречи, собака действительно была очень рада: «повисла» на хозяйке и неудержимо виляла хвостом.

    Как писала «Фонтанка», питбуля привезли в Грозный в июне. Вместо клички Адидас ему дали имя Борз — «волк» по-чеченски. Отмечалось, что собака два месяца провела на «Азовстали», а при сдаче хозяйки в плен пса передали специальным службам.

    Фото: Скриншот видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова

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