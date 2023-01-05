Новгородскую улицу избавили от пара. Там починили трубопровод

На Новгородской улице устранили дефект на теплосетях. У всех абонентов батареи должны быть теплыми — система работает штатно.



Специалисты заменили больше восьми метров трубопровода, рассказали 5 января «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Работы вели с 20:15 прошлого вечера, а завершили их к 16:15. Если у кого-то нет горячей воды или отопления — стоит обратиться в управляющую компанию, отметили в «Теплосети».

«Фонтанка» показывала, какой волшебной сделала Новгородскую улицу авария: ее окутало паром, будто замерзающим в воздухе.