Ночная поездка на снегоходе под Выборгом привела юного петербуржца в больницу

Подросток из Петербурга решил, что покататься ночью по полю на снегоходе будет хорошей идеей. Вместо положительных эмоций он получил ушибы и переохлаждение.



Около трех ночи у поселка Кировское 17-летний петербуржец упал со снегохода, пишет 5 января 47news. Скорая помощь увезла его в больницу — подросток не только переохладился, но и ушиб грудь и живот.

«Фонтанка» рассказывала, как со льда Финского залива спасали семерых рыбаков-экстремалов. В Петербурге действует запрет выхода на лед — нарушителей ищут в ходе рейдов.

