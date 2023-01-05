Спасла только жена. Лев напал на дрессировщика на арене цирка в Сочи

На арене цирка в Сочи во время выступления лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко. Об этом в своем телеграм-канале 4 января написал дрессировщик Эдгард Запашный.
«Под самый конец номера со львами два молодых самца решили выяснить между собой отношения, и в тот самый момент, когда оба дрессировщика решили погасить конфликт, чтобы не допустить травм у животных, находящийся на манеже третий лев решил напасть», — рассказал Запашный.
Защищать Макаренко бросилась его супруга Ольга Борисова, отогнав льва. Судя по всему, дрессировщик пострадал несерьезно: Запашный упомянул, что медицинская помощь коллеге понадобилась, но «через пару часов» он снова будет работать.
В конце года от лап подопечного пострадал и сам Эдгард Запашный — он показывал окровавленное после тренировки с тигром лицо.