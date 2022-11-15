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    Эдгар Запашный показал окровавленное лицо после тренировки в цирке

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    Тигр рассек лицо дрессировщику Эдгару Запашному во время тренировки в цирке. Артист 15 ноября сам рассказал об этом своим подписчикам в соцсетях и показал окровавленное лицо, поспешив оправдать зверя.

    starhit.ru

    «Все равно, как только доеду до больницы, об этом узнает пресса, так что лучше сам расскажу. Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится, сам виноват, моя ошибка», — цитирует Запашного издание Starhit.

    Дрессировщик успокоил подписчиков и заявил, что в больнице он на несколько часов, после чего поедет отдыхать.

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