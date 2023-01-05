10 новых настолок: спаси человечество, подбрось тухлое яйцо, построй метро в Лондоне

Фото: скриншот видео youtube.com/Игровед Поделиться Поделиться





«С играми есть одна беда: они не портятся», — шутят продавцы и, чтобы возвращать покупателей вновь и вновь, ищут и предлагают все больше новинок. «Фонтанка» попросила рассказать о десяти самых свежих и самых интересных настольных играх, которые появились в продаже за последний год.



«Всмятку». 2–6 игроков. Время: 15 минут. 6+ Небольшая карточная игра, очень простая по правилам. Цель — выложить перед собой шесть карточек-яиц. Яйца приносят победные очки. Есть «хорошие» яйца (положительные очки), есть «тухлые» (они ничего не дают). Либо, как вариант, можно использовать одно из трех действий — они есть у всех игроков и отмечаются карточками: можно переложить яйцо с места на место (например, переложить себе «хорошее» яйцо оппонента), поменять местами (почти то же самое, но теперь два яйца передвигаются) и «усыпить» яйцо — то есть, например, спрятать свое яйцо, и его станет нельзя ни перемещать, ни обменять.



Автор: youtube.com/Игровед

«Кодовые слова». 2–6 игроков. Время: 10 минут. 7+ Если когда-нибудь играли в «Ключевые имена», которую в 2016 году признавали игрой года, то «Кодовые слова» похожи на нее по игровой механике, но чуть проще. Это игра, как нетрудно догадаться, со словами. У вас есть два ряда слов — вертикальный и горизонтальный. И одному из игроков выпадает пара слов. Но — тайно, то есть только он знает, что это за пара. Далее он придумывает одно слово, которое их объединяет. Например, слова «врач» и «медведь» объединяет словом «ветеринар». И остальные должны слово угадать. Если угадывают верно, карточка с заданием ложится на «координату» пересечения.



Автор: youtube.com/Игровед

«Велонимо». 2–5 игроков. Время: 30–40 минут. 7+ Небольшая игра в тематике велогонки, но по факту — с числами. Игрокам раздают карточки, которые нужно грамотно распределить на пять игровых ходов: каждый ход это якобы этап велогонки. Вы по очереди выкладываете карточки по двум принципам: либо одинакового цвета, либо одинакового номинала. Считаете, сколько карт, умножаете на 10, плюс значение самой маленькой карты. Либо, как вариант, можете не несколько карт разыгрывать, а одну. У них сразу большое число, но к ним добавлять ничего нельзя, тогда как к остальным можно добавлять еще: выложить, условно, две карты одинакового цвета, а потом еще одну добавить. Если вы по итогу набрали больше всех очков и в раунде выиграли — получаете очки. Но имейте в виду: главная хитрость в том, что с каждым последующим раундом очков дается больше. То есть вам нужно своих гонщиков растянуть до конца: если вы выиграли 1-й, 2-й, 3-й раунд, но при этом соперник — 4-й и 5-й, то, скорее всего, соперник выиграет. И нужно придумать, как гонщиков распределить, чтобы оказаться в плюсе.



Автор: youtube.com/Игровед

«Детектим». 2–4 игрока. Время: 20 минут. 7+ Жанр настольных квестов — относительно новый: годом ранее уже выходила серия «Элементарно», а в этом появилась серия для детей — «Детектим». Это, по сути, детский детектив. У него есть плюс и минус. Плюс — в том, что у него нет правил, только история, которую вы разгадываете. Минус — в том, что детектив жестко подвязан на сюжет, и перепройти его нельзя: один раз — и всё.



Автор: youtube.com/Игровед

«Следующая станция — Лондон». 1–4 игрока. Время: 15 минут. 8+ Еще один жанр игр, который в 2022 году получил распространение, — roll and write. Это игры, где участники вытягивают карточки или бросают кубики и вписывают выпавшие значения. По сути, главной их фишкой является наличие компонентов, на которых нужно рисовать. Например, в этой игре — прокладывать новую линию метро в Лондоне. У вас будет набор отрывных листочков — один на партию. Вам будут выпадать карандаши, вы их будете использовать для прокладывания линий. При этом ваша линия метро может приносить разное число победных очков, в зависимости от разных факторов. Например, чем больше районов линия метро задевает, тем лучше. Еще можно достичь достопримечательности, но они почти все — по краям поля. Доводите до достопримечательности — тоже получаете дополнительные победные очки. Несложная механика и приятный игровой процесс. Можно играть одному.



«Добро пожаловать на Луну». 1–6 игроков (разные режимы). Время: 25 минут. 10+ Эта игра чуть больше, сложнее по сравнению с предыдущей. Очень необычная. Здесь у нас уже не карандаши, а фломастеры, и с полей информацию теперь можно стирать. Главная особенность этой игры в том, что у нее много режимов. Есть режим игры на одного, есть режим компании, когда у вас помимо самой игровой механики добавляется сюжет. Вы можете делать выбор, переходить к одному событию, к другому. Но в целом вы должны организовать экспедицию на Луну, чтобы спасти человечество. Для этого вы будете грузить растения, запасаться энергией, использовать роботов для погрузки — все это выпадает с помощью карточек. Компоненты у вас разбиты по коробочкам, которые открываются не все сразу, а постепенно: вы проходите кампанию, и у вас открываются новые возможности, которые вам до этого были недоступны.



Автор: youtube.com/Игровед

«Дядюшкины бриллианты». 2–6 игроков. Время: 20 минут. 7+ Эта — из игр на скорость и реакцию в духе известной игры «Доббль».

Сюжет: дядюшка умер и оставил вам огромное наследство в виде драгоценных камней. Наследство — это жетончики драгоценностей, они все выкладываются на стол. Каждый игрок получает набор из пяти заданий. Они лежат закрытыми, вам нужно первому пройти все пять. Открываете карточку — смотрите, какое задание. Например, найти розовый самоцвет. Нашли, положили к себе. Или самоцвет с таким же количеством граней или точно такой же формы. При этом имейте в виду: ходов в игре нет, вы все играете одновременно, и все среди огромного количества жетончиков ищете подходящий вам. Когда кто-то справился с пятью заданиями, он останавливает раунд: в самом центре лежит камушек, и первый справившийся с заданиями игрок его хватает. Когда игрок схватил камень, все должны остановиться. Причем неважно — выполнили вы все задания или нет.



Но дядюшка считает вас очень жадным и на следующий раунд проклинает с того света. Теперь этому самому быстрому игроку достается какое-то смешное задание, которое он должен будет делать весь следующий раунд. Задания — это карточки, на которых показано, что нужно делать. Например, после каждого выполненного задания встать с места, сделать круг и сесть обратно. Это такой искусственный ограничитель лидеров, потому что очень часто в играх на скорость и реакцию всегда лидирует кто-то один, а здесь он за это поплатится.



Автор: youtube.com/Игровед

«Дюна». 1–4 игроков. Время: 60–120 минут. 13+ Игра по фильму. Это уже стратегия, которая, скорее всего, не подойдет для новичков: освоение правил потребует много сил и времени. Но и игра сложнее и разнообразнее. Вы играете за один из домов, захватываете власть. Здесь сочетаются две игровые механики — колодостроительная, когда есть изначально небольшая колода карточек — персонажей, техники, событий — и мы в процессе игры добавляем туда новые, расширяя пул возможностей. Вторая механика — выставления рабочих (в этой игре они называются агентами). Игроки на поле направляют их на разные локации, и они совершают действия — например, добывают ресурс, проводят сражение, добывают влияние. С помощью этого игроки развиваются.

«Капсулы времени». 1–4 игроков. Время: 60–90 минут. 12+ Тоже игра из больших. Здесь необычная механика: у вас будут шарики, в эти шарики вы будете складывать жетончики с ресурсами — это энергия и всякие технологии, которые к вам якобы пришли из другого времени. Собственно, эти шарики — это и есть те самые капсулы времени. Но вы получаете их немного случайным образом. У каждого игрока будет 4 шарика, они будут лежать в мешочке. За ход вы получаете из мешочка два шарика — тянете случайно. Открываете — там у вас ресурсы: энергия, компьютеры, которые вы используете для того, чтобы получать победные очки, развиваться, покупать себе больше энергии, больше компьютеров и складывать их в эти шарики. Во второй раунд вы достаете оставшиеся два шарика. Снова делаете ход, развиваетесь, получаете победные очки, складываете туда. Потом все четыре снова засовываете в мешочек, перемешиваете и в третий раунд два случайных достаете. То есть вы в итоге используете все ресурсы, но в раунд не знаете, какие именно вы получите.



«Вечная зима». 1–4 игроков. Время: 60–120 минут. 12+ Эта новинка самая сложная, она вобрала в себя много разных механик. Вы играете за доисторических людей. У вас есть личный планшет, который вы будете развивать. У вас там будут маркеры, вы их будете продвигать и таким образом развивать свои возможности. У вас есть территория, которую вы будете исследовать и захватывать, выставляя там свои селения. У вас есть колода карточек с животными, на которых вы будете охотиться, добывая себе с общего рынка. Животные будут приносить вам победные очки. Также у вас есть мини-игра в игре, где вы строите монумент: вы будете добывать плиточки и возводить мини-пирамидку. Основным ресурсом при этом у вас являются ваши соплеменники с разными способностями. Их вы будете отправлять заниматься строительством, охотиться, развивать ваше поселение. Некоторые из них будут умирать, но и это вы используете себе на пользу, потому что чем лучше у вас развиты ритуальные обряды, тем больше очков они вам будут приносить. Как и в большинстве стратегий, у вас не получится развивать что-то одно: лучше успевать везде по чуть-чуть, и тогда в сумме вы наберете больше всех победных очков.

