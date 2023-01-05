РБК: В Москве убили 34-летнюю радиоведущую «Русское Радио Вологда»

В Москве убили 34-летнюю учредителя и ведущую «Русского Радио Вологда» Анну Азовскую. Об этом 4 января сообщает РБК со ссылкой на источники.

В убийстве подозревается сожитель женщины. Они вместе приехали в Москву на новогодние праздники. После фотосессии уехали на съемную квартиру. В ней позже нашли тело журналистки и задержали мужчину.