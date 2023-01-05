РБК: В Москве убили 34-летнюю радиоведущую «Русское Радио Вологда»

В Москве убили 34-летнюю учредителя и ведущую «Русского Радио Вологда» Анну Азовскую. Об этом 4 января сообщает РБК со ссылкой на источники.
В убийстве подозревается сожитель женщины. Они вместе приехали в Москву на новогодние праздники. После фотосессии уехали на съемную квартиру. В ней позже нашли тело журналистки и задержали мужчину.
В квартире жилого дома на улице Полины Осипенко обнаружили тело женщины 1988 года рождения, на теле зафиксировали не менее 30 колото-резаных ран. Об этом сообщили в московском СК.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан сожитель женщины», — говорится в сообщении ведомства.