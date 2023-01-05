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    РБК: В Москве убили 34-летнюю радиоведущую «Русское Радио Вологда»

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    В Москве убили 34-летнюю учредителя и ведущую «Русского Радио Вологда» Анну Азовскую. Об этом 4 января сообщает РБК со ссылкой на источники.

    В убийстве подозревается сожитель женщины. Они вместе приехали в Москву на новогодние праздники. После фотосессии уехали на съемную квартиру. В ней позже нашли тело журналистки и задержали мужчину.

    Фото: ГСУ СК РФ по Москве
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    В квартире жилого дома на улице Полины Осипенко обнаружили тело женщины 1988 года рождения, на теле зафиксировали не менее 30 колото-резаных ран. Об этом сообщили в московском СК.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан сожитель женщины», — говорится в сообщении ведомства.

    Фото: ГСУ СК РФ по Москве

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    Комментарии 7

    26592706605 Янв 2023 в 11:57
    "В Москве, на арендованной квартире в многоэтажке на Полины Осипенко была зверски убита известная в Вологде радиоведущая, директор и учредитель «Русское Радио Вологда» Анна Азовская (Саблина).

    В преступлении подозревается сожитель Анны - Владимир Маклаков, сын предпринимателя из Кичменгского Городка, который занимается лесом.

    Как удалось выяснить порталу «Вологда-Поиск» , Владимир - родственник убитой в Кичменгско-Городецком районе женщины, которую вместе с её дочкой жестоко зарезал Константин Капустин, отбывающий пожизненное заключение.

    Теперь Владимир Маклаков останется в Москве на более длительный срок, чем планировал, так как по приговору Савеловского суда он арестован и помещен под стражу:

    «С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде нахождения под стражей», - сообщает телеграм-канал Прокуратуры города Москвы."
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