Герои «Фонтанки». Дворец Веры

«Фонтанка.ру»
Петербурженку Веру Трифсик теперь так и называют: та самая учительница, которая купила детям дворец. Теперь в нем работает детский образовательный центр. Вера окончила СПбГУ по специальности «математическая лингвистика», знает английский, немецкий, голландский, итальянский. Работала частным педагогом, а во время летних каникул — гидом-переводчиком.
Через неделю после рождения второй дочери Вера вышла из декрета и учредила собственный центр, где детей будут учить языкам, живописи и готовить к школе. Вскоре остро встал «жилищный» вопрос — центр перестал помещаться в арендуемых помещениях. Чтобы осуществить мечту, Вера решилась на самую крупную и рискованную сделку в своей жизни. И купила царский дворец Великого князя Михаила Павловича в Красном Селе. Деревянное здание с колоннами нуждалось в ремонте и реставрации. Вера справилась и с этой задачей. Образовательный центр уже открыт — в нем идут занятия.
«Фонтанка» рассказывает о петербуржцах и гостях города, которые вписали свое имя в историю Северной столицы