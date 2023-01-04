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    Франция приостановила онлайн-продажу парацетамола

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    Правительство Франции запретило до конца января продажу парацетамола из-за проблем с поставками препарата. Соответствующий приказ выпустило министерство здравоохранения и профилактики. Документ 4 января опубликован в правительственном вестнике республики (Journal officiel).

    В нем отмечается, про проблемы с лекарствами на основе парацетамола продолжаются уже более шести месяцев, в том числе это касается поставок препаратов, предназначенных для детей.

    «Различные меры, принятые органами здравоохранения, какими бы эффективными они ни были, до сих пор не смогли положить этому конец», — говорится в документе.

    Также власти Франции обращают внимание на неопределенность последних нескольких недель, связанную с эпидемиологической ситуацией в Китае. Она создает риск обострения напряженности с поставками препаратов, состоящих исключительно из парацетамола.

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на ВОЗ сообщала, что некоторые американские и европейские фармацевты заявляют о дефиците распространенных обезболивающих препаратов, в том числе парацетамола, в связи с ростом спроса на них из-за зимней заболеваемости гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и коронавирусом. Кроме того, в ряде стран наблюдается дефицит антибиотиков, в частности пенициллина и амоксициллина.

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