Франция приостановила онлайн-продажу парацетамола

Правительство Франции запретило до конца января продажу парацетамола из-за проблем с поставками препарата. Соответствующий приказ выпустило министерство здравоохранения и профилактики. Документ 4 января опубликован в правительственном вестнике республики (Journal officiel).



В нем отмечается, про проблемы с лекарствами на основе парацетамола продолжаются уже более шести месяцев, в том числе это касается поставок препаратов, предназначенных для детей.



«Различные меры, принятые органами здравоохранения, какими бы эффективными они ни были, до сих пор не смогли положить этому конец», — говорится в документе.

