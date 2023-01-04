СК проверит информацию о коррупции со стороны бывшей главы Центрального района

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию из соцсетей о возможных хищениях бюджетных средств и других противоправных действиях со стороны бывшей главы Центрального района Петербурга. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Следкома.



На сообщения о возможных нарушениях ведомство попросили обратить внимание активисты. В них отмечается, «что ранее общественность обращалась к властям города об отставке тогда еще действующей главы района, где были якобы выявлены хищения бюджетных средств, сообщив также и о подписании ею документов на проведение уличной акции, подрывающей нравственные общественные устои».

