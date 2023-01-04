СК проверит информацию о коррупции со стороны бывшей главы Центрального района

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию из соцсетей о возможных хищениях бюджетных средств и других противоправных действиях со стороны бывшей главы Центрального района Петербурга. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Следкома.
На сообщения о возможных нарушениях ведомство попросили обратить внимание активисты. В них отмечается, «что ранее общественность обращалась к властям города об отставке тогда еще действующей главы района, где были якобы выявлены хищения бюджетных средств, сообщив также и о подписании ею документов на проведение уличной акции, подрывающей нравственные общественные устои».
В релизе СК говорится, что речь идет о бывшей главе района, которая сейчас возглавляет одно из федеральных казенных учреждений. По всей видимости, речь идет о Светлане Штуковой, которая возглавляла район с 2004-го по 2010 год, после чего была назначена председателем архивного комитета. Эту должность она занимала до 2014 года, пока не стала главой Адмиралтейского района. Этот пост она оставила в 2020 году и с тех пор руководит ФКУ «Российский государственный исторический архив».
«Фонтанка» обратилась к чиновнице за комментарием. «У меня нет комментариев. Я 12 лет там уже не работаю. Ни про какую проверку я ничего не знаю», — сообщила Штукова. Она добавила, что никаких вопросов ни от кого не получала.