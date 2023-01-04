В Госдуме оценили вероятность второй волны мобилизации: новости СВО за 4 января

В Госдуме говорят, что еще не всех ранее мобилизованных ввели в сражение Фото: Вадим Рейман / 72.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 января 2023 года.

Ростовский губернатор заявил, что местные ПВО сбили «объект в форме шара» Вечером 3 января очевидцы в поселках Красный Крым, Большие Салы, Чалтырь, а также жители северных районов Ростова-на-Дону заметили яркую вспышку, инверсионный след и взрыв — признаки, характерные для работы системы ПВО. Звуки взрывов, которые слышали местные жители, в своем телеграм-канале прокомментировал глава региона Василий Голубев.



— Вчера около 22 часов работала система ПВО в семи километрах от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 километра был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации, — написал Голубев.

Губернатор рекомендовал всем сохранять спокойствие и сообщил, что «для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства».

Рогозин попросил передать ранивший его осколок президенту Франции Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин отправил ранивший его осколок от французской 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar чрезвычайному и полномочному послу Франции Пьеру Леви и попросил передать этот осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Текст обращения к французскому послу Рогозин опубликовал у себя в телеграм-канале. В нем он вспоминает, как ездил с послом на Бородинское поле и на Байконур, как обсуждал с ним перспективы российско-французского политического и экономического сотрудничества, жалуется на то, что «официальный Париж предал дело великого Де Голля», и рассказывает, как в конце декабря 2022 года он получил ранение при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке.

— Недавно в результате подлого террористического акта в Донецке я получил тяжелое ранение. Лишь только благодаря великому мастерству и терпению российских военных и гражданских врачей я снова жив и почти здоров, — написал Рогозин.

К письму Рогозин приложил осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar, который, по словам руководителя «Царских волков», пробил ему правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке «всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом». — А осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону, — заключил Рогозин. Кадыров рассказал, сколько военнослужащих ВС РФ вернулись из украинского плена в декабре 2022 года

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что за декабрь 2022 года из украинского плена вернулись около 200 российских военнослужащих. — За декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспечил каждого из них одеждой, едой и всем необходимым, за что мы ему глубоко признательны, — написал Кадыров у себя в телеграм-канале. — Я выражаю искренние слова благодарности каждому, кто был задействован в освобождении наших бойцов из украинского плена.

В преддверии Нового года, по словам Кадырова, из украинского плена удалось освободить 82 российских военнослужащих. В Минобороны сообщили, что число погибших военных в Макеевке выросло до 89 человек Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Сергей Севрюков заявил, что количество российских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара ВСУ по Макеевке, увеличилось до 89.

— В ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка, подполковник Бачурин, — рассказал Севрюков. Кроме того, представитель Минобороны уточнил, что причиной трагедии стало массовое использование мобильных телефонов. — В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование — вопреки запрету — личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, — отметил Севрюков. — Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.

Минобороны РФ

2 января 2023 года в Минобороны РФ сообщили о гибели 63 российских военных в результате ракетного удара ВСУ по Макеевке. По информации министерства, удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских Вооруженных сил. Два реактивных снаряда были сбиты силами ПВО. В Госдуме оценили вероятность второй волны мобилизации Депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулёв в беседе с корреспондентом издания «Чита.Ру» оценил вероятность проведения второй волны мобилизации. По его мнению, сейчас предпосылок для этого нет.



— Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать, — сказал депутат.

Владимир Путин подписал несколько указов, посвященных СВО Президент России Владимир Путин подписал несколько указов, посвященных специальной военной операции и ее участникам, и дал серию поручений.

Одним из указов президент РФ приравнял к российским военнослужащим участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР, начиная с 2014 года и до принятия их в состав Российской Федерации, — они будут получать те же льготы, права, соцгарантии и компенсации.



Еще один указ определяет суммы выплат раненым в ходе СВО и семьям погибших в спецоперации российских военнослужащих, полицейских и росгвардейцев. Раненым выплатят три миллиона рублей, семьи погибших получат пять миллионов рублей. Выдачу документов для получения льгот и компенсаций поручено организовать в режиме «одного окна».

Министру обороны РФ Сергею Шойгу Путин поручил до 1 февраля представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений, участвующих в СВО, вооружением, техникой, обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере.

Другим указом Путин поручил показать в российских кинотеатрах документальные фильмы, посвященные спецоперации и «борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии». Снимать такое кино российским режиссерам помогут Минобороны вместе с АНО «Комитет семей воинов Отечества», а Минкульт должен будет гарантировать показ в кинотеатрах этих фильмов и создать фестиваль документального патриотического кино.

