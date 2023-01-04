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    В Петербурге в парадной в ходе соседского конфликта мужчине прострелили плечо

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    Как сообщает 4 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, силовиков вызвали накануне около часа дня в парадную дома 8 по Северному проспекту. Прохожие заметили на ступенях раненого мужчину.

    Наряд нашел на месте двоих: 28-летнего местного жителя и 42-летнего мужчину, живущего в соседнем доме. Последний якобы в ходе конфликта пошел на молодого с ножом, а тот выстрелил ему в плечо из травматического пистолета.

    Пострадавший с огнестрельным ранением левого плеча в удовлетворительном состоянии госпитализирован. Стрелка увезли в отдел. Судя по всему, новогодние каникулы закончились для них досрочно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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