Наполеон, Барби и гигантские черви: в 2023 будет на что посмотреть

Фото: Кадр из фильма «Индиана Джонс и часы судьбы» Поделиться Поделиться





Среди самых ожидаемых фильмов 2023 года — премьеры от Ридли Скотта, Мартина Скорсезе и Кристофера Нолана, а еще продолжение «Дюны» и «Индианы Джонса». «Фонтанка» рассказывает, что смотреть в наступившем году.

«Джон Уик»-4 Премьера в мире: 22 марта



Целых два года очередной «Джон Уик» не мог дойти до киноэкрана — мешала пандемия. Но разве можно надолго задержать киллера Бабу-ягу! Очередной фильм в цикле про непобедимого киллера, которому мешают спокойно жить, выходит на экраны в марте. Детали сюжета пока неизвестны, кроме того, что герой Киану Ривза выступит против Правления преступных кланов и будет сражаться с ними в Японии, в Париже и среди песков Иордании. Это серьезный вызов: режиссер Чад Стахелски предупредил фанатов, чтоб они не ждали счастливого конца. Ну а впечатляющую хореографию перестрелок и драк ожидать, конечно, можно и нужно.



«Стражи Галактики». Часть 3 Премьера в мире: 5 мая

Еще одна многострадальная франшиза: режиссера Джеймса Ганна Disney сначала уволил, потом восстановил в должности, за это время он успел снять успешный ребут «Отряда самоубийц» для DC и теперь все-таки возвращает зрителя к похождениям Стражей Галактики. В кадре — все те же, кроме погибшей от руки Таноса Гаморы. Питер Квилл (Крис Прэтт) пытается отойти от потери возлюбленной — а тем временем ему уже пора вести Стражей на битву с новым врагом, Адамом Уорлоком (Уилл Поултер). Кроме того, немалое внимание будет уделено Ракете и его прошлой жизни — мы наконец узнаем, откуда берутся наглые говорящие еноты.



«Русалочка» Премьера в мире: 26 мая

Очередной в череде киноремейков знаменитых диснеевских мультфильмов. Главный интерес к фильму вызвало, конечно, то, что главную героиню Ариэль сыграет афроамериканская актриса Холли Бейли — и сколько же копий было сломано по поводу того, что в мультфильме русалочка была белой, что в основе — сказка датчанина Андерсена. Но как-то странно предъявлять такие требования к фантастическому существу. Куда интересней, как справится с ролью актриса, а еще — Хавьер Бардем, который здесь выступит в роли короля Тритона, Мелисса Маккарти (в качестве ведьмы Урсулы) и певица Аквафина — как чайка Скаттл. Песни к фильму написал композитор прежней «Русалочки» Алан Менкен — причем в духе времени он добавил в них некоторое рэп-звучание.



«Индиана Джонс и часы судьбы» Премьера в мире: 30 июня

Впервые фильм о бесстрашном археологе снимает не Стивен Спилберг (он вместе с Джорджем Лукасом на продюсерских ролях). В режиссерском кресле пятой части «Индианы Джонса» — Джеймс Мэнголд, известный своей драмой «Прерванная жизнь» и супергеройскими «Росомаха: Бессмертный» и «Логан». А в роли Индианы, конечно, все тот же Харрисон Форд. Дело разворачивается в 1969 году, на фоне космической гонки между США и СССР. Пожилой Индиана обеспокоен тем фактом, что его правительство вербует для работы в НАСА бывших нацистов. И не напрасно: Юрген Воллер (Мадс Миккельсен) планирует использовать возможности космической мощи США для своих зловещих планов.



В фильме встретятся и другие звезды — старинные участники франшизы, такие как Джон Рис-Дэвис, и новые, как Томас Кречманн и Антонио Бандерас. А музыку вновь напишет постоянный коллега Спилберга и Лукаса Джон Уильямс — по словам композитора, в последний раз перед завершением своей карьеры.



Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться





«Оппенгеймер» Премьера в мире: 21 июля

Кристофер Нолан назвал этот фильм самым сложным и масштабным проектом, с которым ему приходилось иметь дело. Биография создателя атомной бомбы снимается по заслужившей «Пулитцера» книге «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера», написанной Каем Бёрдом и Мартином Шервином. В роли Оппенгеймера — постоянный актер Нолана Киллиан Мерфи. В этой картине режиссер впервые отвел ему главную роль. Остальной каст также вполне звездный: Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Флоренс Пью, Рами Малек, Гари Олдман, Джош Хартнетт. А самым сложным, по словам Нолана, стало воссоздание ядерного взрыва без использования компьютерной графики, при помощи настоящей взрывчатки.



«Барби» Премьера в мире: 21 июля

Вслед за успешной киноадаптацией «Маленьких женщин» Грета Гервиг вместе с Ноа Баумбахом («Брачная история») написала и сняла, наверное, самый неожиданный фильм — романтическую комедию о знаменитой кукле Барби, которую изгнали из Барбиленда за «недостаточную идеальность» и которой приходится искать свой путь в нашем обычном мире. Кадры из будущего фильма с Марго Робби и Райаном Гослингом в вырвиглазных розово-голубых тонах уже разошлись на мемы и породили модный тренд «барбикор». А зная репутацию создателей, можно смело ожидать умную язвительную комедию о культе красоты и гендерных ролях. Вдобавок музыку к фильму написал великий и ужасный Александр Деспла.



«Дюна»: Часть 2 Премьера в мире: 3 ноября

Дени Вильнев снимает продолжение «Дюны» по роману Фрэнка Герберта. Во второй части фантастической саги выяснится, как именно Пол Атрейдес станет мессией-Муад’Дибом, объединит фрименские племена и даст отпор злобным Харконненам. Съёмки фильма проходили в Италии, Венгрии, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. К уже занятым в фильме звездам добавятся Кристофер Уокен, Леа Сейду и Флоренс Пью. Обещают больше героини Зендеи, возлюбленной Пола Чани, а также огромного песчаного червя Шаи-Хулуда во всей его красе.



«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» Премьера в мире: 17 ноября

Режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс возвращается с приквелом ко всей серии, созданным по мотивам нового романа Сюзанны Коллинз. В качестве сценариста выступил Майкл Арндт («Маленькая мисс Счастье», «Звездные войны: Пробуждение силы»). Речь тут пойдет о юности будущего диктатора Кориолана Сноу (которого в основной части франшизы играл Дональд Сазерленд), который постепенно движется к власти и славе. Здесь его роль исполнит молодой актер Том Блайт, сыгравший Билли Кида в одноименном сериале. К актерскому ансамблю также присоединились Джейсон Шварцман и Питер Динклэйдж. Съемки велись в Польше и в Германии.



«Вилли Вонка» Премьера в мире: 15 декабря

Киноприквел истории Роальда Даля 1964 года о шоколадной фабрике и её чудаковатом владельце должен был выйти уже 17 марта, но сдвинулся на самый конец года. Его снял британский режиссер Пол Кинг («Приключения Паддингтона»). В роли Вилли Вонки — Тимоти Шаламе, без которого теперь, похоже, не обходятся никакие крупные проекты. Пожалуй, он здесь единственный американец: весь остальной актерский состав из Англии. Появятся такие актеры, как Оливия Колман, Роуэн Аткинсон, Джим Картер и Салли Хокинс. Обещают много песен, ну и, уж конечно, история не сможет обойтись без фирменного готичного юмора.



Фото: imdb.com/ Поделиться Поделиться





«Наполеон» Дата премьеры неизвестна, в течение года

Новый исторический фильм Ридли Скотта о жизни французского императора — одна из самых ожидаемых премьер. Самого Наполеона сыграет Хоакин Феникс, который когда-то уже играл императора у Ридли Скотта — Коммода в «Гладиаторе». Роль Жозефины досталась Ванессе Кирби («Корона», «Миссия невыполнима»). В фильме ожидается целых шесть батальных сцен, которые, как известно, Скотт умеет снимать прекрасно. На Мальте, в форте Рикасоли, в частности, сняли сцены осады Тулона, где Наполеон одержал свою первую победу. А в качестве Нотр-Дам де Пари, где происходила коронация Бонапарта, выступил британский Линкольнский собор.



Фото: imdb.com/ Поделиться Поделиться





«Убийцы цветочной луны» Дата премьеры неизвестна, в течение года

Мартин Скорсезе снял триллер-вестерн, основанный на одноименной книге Дэвида Гранна, посвященной одному из первых расследований ФБР. В 1920-х годах на территории племени Осейдж было открыто месторождение нефти, и вскоре после этого несколько членов племени были убиты. ФБР направило туда своих агентов для расследования. В главных ролях — Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Брендан Фрейзер. В фильме также сыграет множество коренных американцев, а съемки состоялись в тех самых местах в округе Осейдж (Оклахома), где происходили и реальные события.



Фото: imdb.com/ Поделиться Поделиться





18+ Федор Дубшан

