Герои «Фонтанки». История одного горельефа

Вместе с матерью Еленой Туровской он семь лет боролся за возвращение горельефа с Мефистофелем на фасад исторического здания. За это время удалось установить всех фигурантов «дела о Мефистофеле», вызволить горельеф из полицейского участка, где он провел несколько лет в заточении в качестве вещдока, а потом буквально по кусочкам собрать его снова. История возвращения Мефистофеля выходит на финишную прямую. Оригинальный горельеф сейчас хранится в Петербургском центре культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского. На фасад дома Лишневского израненный демон вернуться уже не сможет: с него будет снята точная копия. Семья Леонида Корниевского и жители дома, которые за семь лет не отступились от Мефистофеля и боролись за него, намерены довести дело до конца. Потому что это для всех остальных он — «лукавый демон», а для них — уже практически родственник.

