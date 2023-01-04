Все в Зюзю! Народный путеводитель по самым смешным городам и селам России

С нашим путеводителем вы составите самый уморительный маршрут выходного дня Коллаж: Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Идея этого путеводителя родилась после шутливого опроса «Фонтанки» о том, где читатели собираются встретить Новый год. Тогда 80% респондентов ответили, что лучше места, чем небольшая рыбацкая деревушка на Канарских островах под названием Ахуй — не найти. Увы, позже выяснилось, что там мест нет — в этом году все уже в Ахуйе. Тогда мы решили проверить, какие населенные пункты с любопытными названиями есть в России. Замена, конечно, не самая равноценная, но нам тоже есть чем удивить общественность!



На карте мы собрали российские регионы, где сконцентрировалось больше всего смешных и странных топонимов. По стечению обстоятельств все они оказались территориально близко друг к другу. Карта интерактивная: кликаете на регион — получаете все смешные топонимы.

Например, если вы соберетесь отдохнуть в Курганской области, можете за считаные дни побывать в Секисово, Твердыше, Пивкино и Заманилках. А чего стоит поселок Горелый Михаль, в котором живет полтора десятка человек!

Приехав в Иркутскую область, можно побывать в самой настоящей Зиме, очутиться в Задах, познакомиться с Большими Котами и передать привет Маме.

Немного угрожающе звучат названия населенных пунктов Псковской области: Недомерки, Кривошляпы, Сатанино и Лютые Болоты.

Челябинская область — клондайк «европейских» поселков. Всего за несколько дней вы побываете в Париже, Берлине, Варне, Лейпциге и Фершампенуазе. Все они расположены в южных районах области — Варненском, Троицком и Нагайбакском. Появилось всё это великолепие благодаря южноуральскому казачеству. В XIX веке укрепленную пограничную линию перенесли с верхнего течения Урала в глубь киргиз-кайсацких степей. За короткий срок в этом районе основали более 30 военных постов-поселений. Сначала многие из них обозначались порядковым номером. В 1843 году при оренбургском генерал-губернаторе Владимире Обручеве вышло «положение», которое предписывало всем новым казачьим поселениям присвоить названия в память о событиях из военной истории страны, военных сражениях, в которых оренбургское казачество принимало активное участие. Так на карте Южного Урала появился своеобразный мемориал воинской славы, «тезки» не только городов и сёл центра России, но и зарубежья.



Новосибирская область порадует вас такими названиями, как Колбаса, Зюзя, Елбань, Безбожник, Неудачино, Лисьи Норки, Новый Карапуз и Игрушка. А Татарстан — Свиногорьем, Базарными Матаками, Пустыми Морквашами и Старой Тумбой.

Кроме того, есть на карте России сразу несколько населенных пунктов под названием Хреново. Одно Хреново есть в Ивановской, Тульской и Нижегородской областях. Два — во Владимирской, три — в Вологодской, еще два — в Костромской. Кстати, будете в Костромской области, загляните еще и в Адищево. А в Нижегородской можете встретить Великого Врага.



Понятно, что топонимы просто так не дают. Названия городов обычно связаны с крупными историческими событиями или с именами деревень, из которых они выросли. Имена деревень или сёл могли произойти от прозвища барина или кого-то из жителей, а то и вовсе из местной смешной истории или анекдота. Например, хутор Хренище Воронежской области получил такое название оттого, что здесь росло большое количество хрена. А в Архангельской области есть крошечная деревня под названием Морозилка. Как рассказывал изданию 29.RU местный житель Иван Лебедев, раньше, когда ловили рыбу, в деревне сделали рыбоприемный пункт и построили большой ледник. Оттуда и название.



— Лед свозили с озер тракторами, лошадями. И вот когда рыбу солили, то потом ее хранили тут в леднике, морозили, — рассказывал Иван Лебедев. — Я сам на этом пункте работал. Оттого и название — Морозилка. Потом рыбзавод превратился в комбинат… А потом и суда перестали постепенно ходить, всё закрылось. Всё, что было: мастерские, начальная школа, детский сад, клуб, почта, медпункт, — всё закрылось.



У саратовского Лоха есть сразу несколько историй появления имени. Название связывают с мужской особью форели, кустарником, вариантом слова «лог», мельниками-колонистами и словом «яма», которое на немецком языке звучит как das Loch.



Наверняка свои объяснения найдутся у железнодорожной станции Сан-Донато в Свердловской области, у Мутного Материка в республике Коми, Добрых Пчел из Рязанской области, самарской Мусорки и даже у карельского озера Гавнозера.

А какие странные топонимы знаете вы? Пишите в комментариях, и мы, возможно, составим еще один увлекательный путеводитель!

