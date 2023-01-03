Родственники Хасбулатова заявили, что прощания с ним в Москве не будет

Прощания со скончавшимся последним председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в Москве не будет. Об этом со ссылкой на одну из родственниц политика 3 января сообщает РИА Новости.



«В Москве прощания не будет, улетаем завтра.. (Похороны будут — Прим. ред.) завтра или послезавтра, как долетим», — заявила собеседница агентства.



Похоронят Хасбулатова в родовом селе Толстой-юрт.



Напомним, что о кончине политика стало известно вечером 3 января. Причина его смерти пока не уточняется.



В канун 30-летия переименования Ленинграда в Санкт-Петербург «Фонтанка» брала интервью у Руслана Хасбулатова, в котором он рассказывал, как 6 сентября 1991 года принималось это решение Президиума Верховного Совета РСФСР.

