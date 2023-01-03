    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, сев

    760мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.34eur75.66

    Родственники Хасбулатова заявили, что прощания с ним в Москве не будет

    2923
    7 комментариев

    Прощания со скончавшимся последним председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в Москве не будет. Об этом со ссылкой на одну из родственниц политика 3 января сообщает РИА Новости.

    «В Москве прощания не будет, улетаем завтра.. (Похороны будут — Прим. ред.) завтра или послезавтра, как долетим», — заявила собеседница агентства.

    Похоронят Хасбулатова в родовом селе Толстой-юрт.

    Напомним, что о кончине политика стало известно вечером 3 января. Причина его смерти пока не уточняется.

    В канун 30-летия переименования Ленинграда в Санкт-Петербург «Фонтанка» брала интервью у Руслана Хасбулатова, в котором он рассказывал, как 6 сентября 1991 года принималось это решение Президиума Верховного Совета РСФСР.

    Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном. Был вместе с семьёй депортирован из Чечни в Казахстан, где провёл детство и юность. После окончания МГУ в 1965 году стал заниматься научной и преподавательской деятельностью в сфере экономики. В 1980 году защитил докторскую диссертацию.

    В марте 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР. 5 июня 1990 года его назначили первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, 10 июня того же года — и. о. председателя Верховного Совета РСФСР. 19 октября 1991 года Хасбулатов получил пост председателя Верховного Совета Российской Федерации.

    Был последним председателем Верховного Совета РСФСР, сначала сторонником президента России Бориса Ельцина, затем его основным оппонентом и активным участником российского конституционного кризиса до октября 1993, в 1994 году — организатор «Миротворческой миссии профессора Хасбулатова» в Чечне. С 1994 года являлся заведующим кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close