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    Россия, ЮАР и Китай проведут совместные учения у берегов Южной Африки

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    Южно-Африканская Республика, Россия и Китай в феврале проведут 10-дневные совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана у южных берегов Африки. Об этом со ссылкой на Национальные силы обороны ЮАР 3 января сообщает южноафриканский новостной портал DefenceWeb.

    В сообщении уточняется, что манёвры пройдут с 17 по 26 февраля в прибрежных районах южноафриканской провинции Квазулу-Наталь. Они станут для кораблей трёх стран вторыми по счёту под кодовым названием Mosi. По информации Минобороны ЮАР, Вооружённые силы РФ, согласно предварительным планам, будут представлены двумя боевыми кораблями.

    «Фонтанка» писала, что ВМС Индонезии пригласили военно-морские силы 47 стран для участия в многосторонних учениях «Комодо» (MNEK), которые планируется провести в Макассаре (Южный Сулавеси) в июне 2023 года. Среди приглашённых, в частности, США, Китай, Россия, Канада, Южная Корея и Северная Корея.

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