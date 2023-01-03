Россия, ЮАР и Китай проведут совместные учения у берегов Южной Африки

Южно-Африканская Республика, Россия и Китай в феврале проведут 10-дневные совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана у южных берегов Африки. Об этом со ссылкой на Национальные силы обороны ЮАР 3 января сообщает южноафриканский новостной портал DefenceWeb.



В сообщении уточняется, что манёвры пройдут с 17 по 26 февраля в прибрежных районах южноафриканской провинции Квазулу-Наталь. Они станут для кораблей трёх стран вторыми по счёту под кодовым названием Mosi. По информации Минобороны ЮАР, Вооружённые силы РФ, согласно предварительным планам, будут представлены двумя боевыми кораблями.

