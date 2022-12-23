Индонезия пригласила на морские учения США, Россию, Китай и обе Кореи

ВМС Индонезии пригласили военно-морские силы 47 стран для участия в многосторонних учениях «Комодо» (MNEK), которые планируется провести в Макассаре (Южный Сулавеси) в июне 2023 года. Как сообщает местное агентство новостей «Антара», среди приглашённых, в частности, США, Китай, Россия, Канада, Южная Корея и Северная Корея.



По словам представителя командования флота Индонезии Дени Прасетио, во время предыдущих MNEK никаких проблем не возникало, хотя в них тоже участвовали Южная Корея и КНДР. «Мы приглашаем их (Южную Корею и Северную Корею) вместе, у них всё в порядке. Между ними не было конфликта, когда они встречались здесь лицом к лицу и когда мы так же обсуждали», — отметил Прасетио.



МНЭК — это совместные учения международного масштаба, которые регулярно проводятся каждые два года с 2014 года. Это невоенные учения, в которых приоритетное внимание уделяется морскому сотрудничеству в регионе с целью создания прочной основы, которой доверяют все страны.

