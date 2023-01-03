    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, с-в

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.34eur75.66

    Глава Минпромторга рассказал, сколько автомобилей должно быть выпущено в РФ в 2023 году

    1639
    10 комментариев

    В Минпромторге намерены в 2023 году добиться увеличения производства автомобилей в России минимум на 200 тысяч по сравнению с прошлым годом. Рост производства авто всех сегментов может составить более чем 30 %, заявил 3 января в эфире телеканала РБК министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

    «Мы должны выйти в общей сложности на производство не менее 800 тысяч. В прошлом году это было 600 с небольшим тысяч производства; около 800 тысяч — непосредственно рынок», — уточнил глава Минпромторга.

    Ранее Мантуров заявил о планах увеличить долю автомобилей российского производства с 40 % до 80 % к 2030 году.

    «Фонтанка» писала, что в конце прошлого года в правительстве РФ рассказали, сколько должно быть электромобилей в России к 2030 году.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close