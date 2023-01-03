Глава Минпромторга рассказал, сколько автомобилей должно быть выпущено в РФ в 2023 году

В Минпромторге намерены в 2023 году добиться увеличения производства автомобилей в России минимум на 200 тысяч по сравнению с прошлым годом. Рост производства авто всех сегментов может составить более чем 30 %, заявил 3 января в эфире телеканала РБК министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



«Мы должны выйти в общей сложности на производство не менее 800 тысяч. В прошлом году это было 600 с небольшим тысяч производства; около 800 тысяч — непосредственно рынок», — уточнил глава Минпромторга.



Ранее Мантуров заявил о планах увеличить долю автомобилей российского производства с 40 % до 80 % к 2030 году.

