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    В правительстве рассказали, сколько должно быть электромобилей в России к 2030 году

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    К 2030 году электромобили в России будут составлять до 15% отечественного авторынка. Об этом говорится в стратегии автопрома до 2035 года, подготовленной Минпромторгом РФ, сообщает 30 декабря ТАСС.

    При этом, согласно целевому сценарию, доля произведённых в России авто на внутреннем рынке к 2035 году увеличится до 83%. Объём продаж легковых автомобилей на внутреннем рынке РФ к 2030 году должен составить около 1,6 млн штук. В свою очередь, доля экспорта легковых авто в объёме производства РФ составит 3% в 2025 году, 10% — в 2030-м, и 15% — в 2035 году.

    Парк автомобилей в каршеринге к 2025 году может вырасти более чем до 170 тысяч единиц.

    Также ожидается, что доля беспилотных автомобилей в мире к 2035 году составит 10–15% от всех продаж, говорится в стратегии.

    О взлётах и падениях петербургского автопрома в 2022 году читайте на «Фонтанке».

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