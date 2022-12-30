В правительстве рассказали, сколько должно быть электромобилей в России к 2030 году

К 2030 году электромобили в России будут составлять до 15% отечественного авторынка. Об этом говорится в стратегии автопрома до 2035 года, подготовленной Минпромторгом РФ, сообщает 30 декабря ТАСС.



При этом, согласно целевому сценарию, доля произведённых в России авто на внутреннем рынке к 2035 году увеличится до 83%. Объём продаж легковых автомобилей на внутреннем рынке РФ к 2030 году должен составить около 1,6 млн штук. В свою очередь, доля экспорта легковых авто в объёме производства РФ составит 3% в 2025 году, 10% — в 2030-м, и 15% — в 2035 году.

