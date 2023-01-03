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    Путин поручил проработать вопрос подключения гражданских больниц к оказанию помощи раненым на Украине

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    21 комментарий

    Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минздраву и Минобороны РФ совместно проработать вопрос подключения гражданских больниц к оказанию медицинской помощи и реабилитации раненных в ходе боевых действий на Украине. Соответствующий документ опубликован 3 января на официальном сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения — 15 января. Ответственными назначены глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

    «Фонтанка» писала, что также во вторник Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, и дал поручение Минкультуры РФ обеспечить показ в киносетях документального кино о происходящем на Украине.

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    Комментарии 21

    Dim2203 Янв 2023 в 20:32
    Зато своё.
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