Путин поручил проработать вопрос подключения гражданских больниц к оказанию помощи раненым на Украине

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минздраву и Минобороны РФ совместно проработать вопрос подключения гражданских больниц к оказанию медицинской помощи и реабилитации раненных в ходе боевых действий на Украине. Соответствующий документ опубликован 3 января на официальном сайте Кремля.



Срок исполнения поручения — 15 января. Ответственными назначены глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.



«Фонтанка» писала, что также во вторник Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, и дал поручение Минкультуры РФ обеспечить показ в киносетях документального кино о происходящем на Украине.

