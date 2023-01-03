Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим и сотрудникам полиции, проходящим службу в войсках нацгвардии, и членам их семей. Соответствующий документ опубликован 3 января на официальном портале правовой информации.



Согласно указу, семьям военных и росгвардейцев в случае их гибели в ходе боевых действий на Украине будет единовременно выплачено 5 млн рублей, раненым — 3 млн руб.



«Фонтанка» писала, что ранее Путин поручил выплачивать такие же суммы гражданским лицам, командированным в зону проведения СВО.

