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    В Бокситогорске ловят Ивана Иванова, который шантажировал интимными фотографиями школьницу

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    Полиция Ленинградской области разыскивает мужчину, который завёл переписку с 11-летней школьницей и выманил у нее интимные фотографии.

    В полицию накануне обратилась молодая мать из Бокситогорска, сообщает 3 января областной портал 47news. Женщина написала заявление в отношении неизвестного, который представился её дочери Иваном Ивановым и в ходе переписки каким-то образом смог заполучить фотографии в стиле ню.

    Позже злоумышленник уже под угрозой распространения интимных фотографий девочки по пабликам стал требовать от неё ещё такие же снимки. Тогда школьница и рассказала всё матери.

    «Фонтанка» писала, что минувшим летом семьянина с занимательной перепиской поймали на Петроградской стороне в Петербурге. С ним свела неприятное знакомство дочка учителя.

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