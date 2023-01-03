В Бокситогорске ловят Ивана Иванова, который шантажировал интимными фотографиями школьницу

Полиция Ленинградской области разыскивает мужчину, который завёл переписку с 11-летней школьницей и выманил у нее интимные фотографии.



В полицию накануне обратилась молодая мать из Бокситогорска, сообщает 3 января областной портал 47news. Женщина написала заявление в отношении неизвестного, который представился её дочери Иваном Ивановым и в ходе переписки каким-то образом смог заполучить фотографии в стиле ню.



Позже злоумышленник уже под угрозой распространения интимных фотографий девочки по пабликам стал требовать от неё ещё такие же снимки. Тогда школьница и рассказала всё матери.

