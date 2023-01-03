Что за срочное обновление «Госуслуг», без которого они перестанут работать

Мобильное приложение «Госуслуг» обновилось перед самым Новым годом. Если не скачать последнюю версию, то программа вскоре перестанет работать. «Фонтанка» 3 января посмотрела, что там такого в обновлении.
Обновленная версия приложения «Госуслуги» для Android появилась 29 декабря. Согласно описанию в нем несколько обновлений:
- Переработали механизм загрузки информации о штрафе, работает быстрее и стабильнее
- Обучайте Робота Макса, оценивая его ответы
- Изменение номера телефона и почты стало проще
- Записались на прием? Теперь можно построить маршрут до организации
- Разделы «Недвижимость» и «Правопорядок» теперь работают быстрее
«С начала января для всех граждан запускается единый налоговый счет, его можно пополнять в нашем приложении. Исправили много ваших замечаний, оставленных в соцсетях и службе поддержки», — говорится также в описании.
Для iOS обновление уже появилось четыре дня назад. В нем список изменений короче:
- Шрифт в приложении теперь подстраивается к настройкам телефона
- Переработали «Образование» в разделе «Документы»
- Добавили историю оплаты на экран деталей платежа
- Упростили процесс изменения электронной почты
В обоих случаях никаких кардинальных изменений список обновлений не предвещает. Тем не менее уже с 5 января старые версии приложения перестанут работать. Что делать — читайте на «Фонтанке».