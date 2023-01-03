Что за срочное обновление «Госуслуг», без которого они перестанут работать

Мобильное приложение «Госуслуг» обновилось перед самым Новым годом. Если не скачать последнюю версию, то программа вскоре перестанет работать. «Фонтанка» 3 января посмотрела, что там такого в обновлении.

Обновленная версия приложения «Госуслуги» для Android появилась 29 декабря. Согласно описанию в нем несколько обновлений:

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