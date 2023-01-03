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    Что за срочное обновление «Госуслуг», без которого они перестанут работать

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    Мобильное приложение «Госуслуг» обновилось перед самым Новым годом. Если не скачать последнюю версию, то программа вскоре перестанет работать. «Фонтанка» 3 января посмотрела, что там такого в обновлении.

    Обновленная версия приложения «Госуслуги» для Android появилась 29 декабря. Согласно описанию в нем несколько обновлений:

    • Переработали механизм загрузки информации о штрафе, работает быстрее и стабильнее
    • Обучайте Робота Макса, оценивая его ответы
    • Изменение номера телефона и почты стало проще
    • Записались на прием? Теперь можно построить маршрут до организации
    • Разделы «Недвижимость» и «Правопорядок» теперь работают быстрее

    «С начала января для всех граждан запускается единый налоговый счет, его можно пополнять в нашем приложении. Исправили много ваших замечаний, оставленных в соцсетях и службе поддержки», — говорится также в описании.

    Для iOS обновление уже появилось четыре дня назад. В нем список изменений короче:

    • Шрифт в приложении теперь подстраивается к настройкам телефона
    • Переработали «Образование» в разделе «Документы»
    • Добавили историю оплаты на экран деталей платежа
    • Упростили процесс изменения электронной почты

    В обоих случаях никаких кардинальных изменений список обновлений не предвещает. Тем не менее уже с 5 января старые версии приложения перестанут работать. Что делать — читайте на «Фонтанке».

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