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    Готовьтесь утепляться. Главный синоптик Петербурга предупредил о грядущем похолодании

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    Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов рассказал о скором похолодании в городе и области. По его словам, температура воздуха уже в ближайшее время значительно понизится, и к Рождеству будет по-настоящему холодно.

    Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки»
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    «Снег ещё пару дней будет идти. Потом сильные морозы придут на всю территорию Ленинградской области, на востоке ожидается до -20…-25 градусов и ниже, на западе области немного теплее. Но даже в Санкт-Петербурге вероятно понижение температуры воздуха до -15…-20 гр. Так что настраиваемся на холод и правильно планируем прогулки», — написал Колесов 3 января в своём телеграм-канале.

    «Фонтанка» сообщала, что на третий день нового года в Петербург пришёл циклон «Магдалена». Он добавил городу мокрого снега.

    Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки»

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