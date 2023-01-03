Готовьтесь утепляться. Главный синоптик Петербурга предупредил о грядущем похолодании

Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов рассказал о скором похолодании в городе и области. По его словам, температура воздуха уже в ближайшее время значительно понизится, и к Рождеству будет по-настоящему холодно.
«Снег ещё пару дней будет идти. Потом сильные морозы придут на всю территорию Ленинградской области, на востоке ожидается до -20…-25 градусов и ниже, на западе области немного теплее. Но даже в Санкт-Петербурге вероятно понижение температуры воздуха до -15…-20 гр. Так что настраиваемся на холод и правильно планируем прогулки», — написал Колесов 3 января в своём телеграм-канале.
«Фонтанка» сообщала, что на третий день нового года в Петербург пришёл циклон «Магдалена». Он добавил городу мокрого снега.