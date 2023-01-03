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    Голый лёд и мокрый снег. В Петербург пришла «Магдалена»

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    Петербург накрыл циклон «Магдалена». В городе сегодня будет снежно и мокро.

    Фото: Александр Колесов / Telegram-канал
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    Как сообщает Северо-Западное УГМС, во вторник, 3 января, синоптики прогнозируют в Петербурге облачную погоду, местами довольно обильный снег.

    Температура воздуха ночью опускалась до -2… -4 градусов, в течение дня столбик термометра будет удерживаться на отметке в районе 0… -2. Ветер восточный, с переходом на северо-восточный, со скоростью 3–5 метров в секунду, возможны порывы до 10 м/с. На дорогах продолжает оставаться сложная обстановка, гололедица.

    Атмосферное давление днём будет повышаться и составит 753 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 87 %.

    Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, к Рождеству в Петербурге будет очень холодно. Снег будет идти ещё пару дней. Потом в городе ожидается резкое понижение температуры.

    Фото: Александр Колесов / Telegram-канал

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