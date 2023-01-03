Что будет с ценами на автомобили в 2023 году? Отвечают эксперты

Лихорадка, которая трясла российский авторынок весь прошлый год, пошла на убыль. После стремительного взлета цен на автомобили, спровоцированного уходом производителей европейских и японских брендов, к концу 2022 года эксперты отмечали затишье, вызванное, главным образом, падением покупательского интереса, и последующую стабилизацию цен. Какую ценовую стратегию стоит ждать на авторынке Петербурга в 2023 году, как изменится структура покупательского спроса, и спасет ли ситуацию параллельный импорт, «Фонтанка» спросила у экспертов.

Что будет с ценами на автомобили?



На цену автомобиля влияет баланс спроса и предложения, государство с его регулированием, и себестоимость, которая существенно зависит от импортных комплектующих. И ключевой фактор, который может спустить с поводка стоимость автомобилей в 2023 году, это изменение курса рубля, считает Михаил Жуков, исполнительный директор автохолдинга «Максимум». Согласен с ним и Сергей Моренков, совледелец дилерского комплекса «Автополе».



«Когда валюта начинает дорожать, потребитель сразу оживляется, понимая, что импортный продукт связан с курсом, рано или поздно это будет сказываться на цене автомобиля», — говорит Сергей Моренков.



Ограничит рост цен и охлаждение интереса потребителей к автомобилям ушедших брендов, причем как к новым, небольшими запасами которых еще располагают дилеры, так и с пробегом, отмечает Роман Слуцкий, генеральный директор автомобильного холдинга «Аларм Моторс».

В выравнивании спроса и предложения — вся надежда на насыщение российского рынка автомобилями китайских производителей, которые уже сейчас конкурируют друг с другом. Надежды эти обоснованы — количество дилеров, торгующих машинами родом из Поднебесной, с начала 2022 года выросло на 30 %, объясняет Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом».



Могла бы повлиять на цену и маржа дилеров, 2020-й и 2021-й были для них достаточно жирными, говорит Михаил Жуков. Но реалии прошедшего года не позволяют надеяться на этот рычаг.

«В 2022-м маржа резко пошла на спад, и в ноябре-декабре дилеры были близки к уровню безубыточности и нуля. Поэтому за счет дилерской маржи цены сильно измениться не могут», — полагает он.

Как изменится структура потребительского спроса?

К концу 2022 года в Петербурге китайский автопром — Haval, Geely, Omoda и другие — продавали уже более 60 официальных представителей. Один только Chery можно было найти у 12 автодилеров, отмечает Анна Уткина.



Дальше будет больше — в 2023 году в сегменте новых легковых автомобилей на 90 % потребительский спрос распределится между китайскими брендами, считает Роман Слуцкий.



Сыграет свою роль в ценообразовании здоровая конкуренция и борьба за покупателей.

«Большой объем предложения новых автомобилей массового сегмента стоимостью до 3 миллионов стабилизирует ценник на текущем уровне на ближайшие 3–4 месяца», — ожидает Роман Слуцкий.

Вместе с тем, большинство машин, которые предлагают китайские бренды — это компактные и полноценные вседорожники. С ними проблем, по сути, нет. А вот в сегменте классических седанов — самом популярном в России, дела обстоят не так радужно: из-за сложностей с логистикой о снижении цен в этом сегменте речь пока не идет.



«Фактически все седаны, которые сейчас представлены, это либо очень маленькие остатки тех брендов, которые ушли, либо АвтоВАЗ, который производит седан очень узкого сегмента, либо параллельный импорт. Ввозить седаны параллельным импортом экономически не выгодно — по стоимости он оказывается практически неотличим от SUV В-класса — они никому не нужны по такой цене», — считает Михаил Жуков.

Будет ли смысл в параллельном импорте? Каких расценок и тенденций стоит ждать там?

В каком-то смысле параллельный импорт был всегда — любители многих американских моделей завозили их, минуя официальные каналы. Сейчас десятками завозят автомобили со всех уголков мира — Казахстана, Кореи, Узбекистана, Дубая, Индии. В 2023 году на параллельный импорт придется до 10 % продаж, столько же, сколько на остатки новых автомобилей ушедших брендов, ожидает Роман Слуцкий.



Однако конкурировать с автопроизводителем или крупным импортером параллельный импорт не сможет, считает Михаил Жуков. Уже сейчас интерес к ушедшим брендам все меньше — редкий покупатель готов связываться с поиском запчастей и проблемами гарантийного обслуживания.



«Как показала практика, ввезенные автомобили, особенно оформленные на физлиц, это авто без НДС, а значит, для корпоративных клиентов они сразу автоматом становятся на 20 % дороже. Они без гарантии, непонятно какой комплектации, непонятно для какого региона собранные, поэтому у потребителя к ним очень низкое доверие — думаю, что низкая востребованность автомобилей в этом сегменте приведет к постепенному увяданию параллельного импорта», — считает Сергей Моренков.

Тем не менее, автомобили премиум-сегмента, коих в Петербурге достаточно много, скорее всего останутся. «Мало верится в то, что все ценители BMW, Porsche и Mercedes дружно «пересядут» на китайский автопром», — полагает Александра Веретено, руководитель стратегического маркетинга Автохолдинга «Барс».



Уже сейчас закладывается тренд на то, что срок владения будет увеличиваться, что неизбежно приведет к старению парка подержанных автомобилей и вымыванию качественных, говорит Михаил Жуков.

«На рынке автомобилей с пробегом, молодых и в хорошем состоянии, будет все меньше, ротировать их будут реже — при такой цене на новую менять машину раз в три года, как это было раньше, никто не станет», — отмечает он.

Что ждать от российского автопрома?

С учетом поддержки государства и инвестиций, будет развиваться и российский автопром. «Мы уже увидели первый выпуск «Москвича», похожего на перелицованную версию китайской модели JAC JS4», — подчеркивает Александра Веретено.

Низкая конкуренция, достаточно высокие цены на автомобили — неплохая стартовая площадка для рывка, и то, что делалось десятилетиями, возможно, сейчас будет развиваться более быстрыми темпами, считает Сергей Моренков:

