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    Суд арестовал водителя, который сбил маму с детьми в Кировске

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    Кировский городской суд в Ленобласти заключил под стражу 25-летнего жителя Петербурга по делу о смертельной аварии. Он арестован до 28 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

    Прокуратура Ленобласти

    По данным следствия, утром 1 января пьяный водитель каршеринга KIA RIO сбил маму с двумя детьми на улице Новой в Кировске. Также он подбил припаркованную машину.

    «Фонтанка» писала, что в результате погибла пятилетняя девочка. Её трёхлетний брат в реанимации в тяжёлом состоянии. У женщины сломана нога. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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