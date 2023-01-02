Суд арестовал водителя, который сбил маму с детьми в Кировске

Кировский городской суд в Ленобласти заключил под стражу 25-летнего жителя Петербурга по делу о смертельной аварии. Он арестован до 28 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокуратура Ленобласти
По данным следствия, утром 1 января пьяный водитель каршеринга KIA RIO сбил маму с двумя детьми на улице Новой в Кировске. Также он подбил припаркованную машину.
«Фонтанка» писала, что в результате погибла пятилетняя девочка. Её трёхлетний брат в реанимации в тяжёлом состоянии. У женщины сломана нога. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).