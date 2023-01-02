Бразильцы встречают гроб с телом Пеле салютом

Гроб с телом Пеле привезли на домашний стадион клуба «Сантос», в составе которого легендарный футболист провел почти всю свою карьеру. На арене 2 января пройдет церемония прощания с бывшим игроком сборной Бразилии.
На протяжении всего пути траурного кортежа его сопровождали болельщики. Они встречали автомобиль скандированием имени Пеле и салютом. Прощание началось в 10:00 по местному времени (16:00 мск) и продлится сутки.
Похоронят Пеле 3 января во «Вселенском некрополе».
Пеле скончался от рака толстой кишки. Он единственный в истории, кому удалось выиграть чемпионат мира трижды в качестве игрока.