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    Бразильцы встречают гроб с телом Пеле салютом

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    Гроб с телом Пеле привезли на домашний стадион клуба «Сантос», в составе которого легендарный футболист провел почти всю свою карьеру. На арене 2 января пройдет церемония прощания с бывшим игроком сборной Бразилии.

    На протяжении всего пути траурного кортежа его сопровождали болельщики. Они встречали автомобиль скандированием имени Пеле и салютом. Прощание началось в 10:00 по местному времени (16:00 мск) и продлится сутки.

    Похоронят Пеле 3 января во «Вселенском некрополе».

    Пеле скончался от рака толстой кишки. Он единственный в истории, кому удалось выиграть чемпионат мира трижды в качестве игрока.

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