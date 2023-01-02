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    Смертельный пожар на Балтийской стал уголовным делом

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    Следователи возбудили уголовное дело после смертельного пожара на Балтийской улице в Петербурге. Об этом 2 января сообщает пресс-служба городского ГСУ СКР.

    Дело расследуется по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Прокуратура Кировского района поставила ход расследования на контроль.

    Последствия пожара
    Последствия пожараФото: ГСУ Следственного комитета по Петербургу
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    «Фонтанка» писала, что пожар в одной из квартир дома 25 по Балтийской улице произошел вечером 1 января. По нашим данным, возгоранию предшествовало застолье. Пожар начался с кухни, где на газовой плите подгорела еда. В результате погибли двое мужчин. Еще четыре человека госпитализированы, двое из них — в тяжелом состоянии.

    Последствия пожара
    Последствия пожараФото: ГСУ Следственного комитета по Петербургу

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