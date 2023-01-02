Что почитать на новогодних каникулах? Советы от Андрея Константинова

Чем заняться на целой неделе новогодних праздников? Конечно, читать. Но что? Мы попросили посоветовать достойные книги гендиректора АЖУРа и писателя Андрея Константинова.

Бернард Корнуэлл, «Саксонские хроники»

««Саксонские хроники» — достаточно большое количество романов, но недавно совсем вышло три, как я понимаю, завершающие эту серию. Я как раз дочитываю сейчас, видимо, последний, заключающий том. Это история знаменитого полководца английского средневековья Утреда от момента, когда он был совсем мальчишкой. В завершающем романе он уже такой грустный, потому что Утреду уже за 60. Конечно, это хорошего качества литература. Всем известный Джордж Мартин, автор «Игры престолов», считает, что Корнуэлл — лучший баталист.



Ещё у него есть очень достойная серия о стрелке Шарпе, совершенно другой временной класс. Шарп — это культовый герой для англосаксов. В соответствующем сериале его играет Шон Бин, который в «Игре престолов» играет Неда Старка».



Саймон Скэрроу, «Римский орел»

««Римский орел» — невероятные приключения двух римских центурионов, Макрона и Катона. Автор проводит их через самые знаковые события, битвы и осады того времени. Для человека, который интересуется историей, это будет очень приятная вещь. Буквально недавно вышло новое издание, по два романа в одной книге».



Конн Иггульден, «Сердце Спарты»

«Знаменитый романист Конн Иггульден, который в художественной форме выдавал биографии разных исторических деятелей, включая Чингисхана, выпустил новый роман «Сокол Спарты». Мне его дочка подарила на Новый год. Я немножко автора знаю, очень хороший. Это новая работа Иггульдена, поэтому я не сомневаюсь, что это хорошо. Пока своего собственного мнения у меня все-таки нет, я её просто пока подержал в руках».

Леонид Юзефович, «Зимняя дорога»

««Зимняя дорога» — роман немного не для всех, потому что документальный. Собственно, он получил «Национального бестселлера» и «Большую книгу», но жанр документального романа накладывает определенное… У меня несколько очень неглупых знакомых и совершенно нормальных людей не смогли дочитать роман до конца. Им показалось, что это очень сложно, хотя я, например, считаю, что это абсолютный шедевр. У нас вообще мало кто владеет жанром документального исторического романа, а тут именно рука мастера. Удивительная история конца гражданской войны, экспедиция генерала Пепеляева. Страшная история, которая произошла в Якутии. Она очень честной, очень достоверной интонацией рассказана. Я бы всем все-таки посоветовал собраться с духом и её прочитать. Тем более, еще раз говорю, «Национальный бестселлер» и «Большая книга»».



Артуро Перес-Реверте, «Итальянец» и «На линии огня»

«Совершенно чудесный роман. Это, как ни странно, не столько о войне, сколько о любви, совершенно любви удивительной. И «На линии огня» — это его же удивительный роман о гражданской войне [в Испании]».

Андрей Константинов, «Живая вода»

«Немножко в плане саморекламы: я пишу сценарий сейчас, который называется «Живая вода». Он написан больше, чем наполовину. Это сериал такой серийный. И «Фонтанка» после Нового года как подарок для читателей первого, второго, третьего и четвертого числа будет публиковать по одной серии этого сценария с иллюстрациями и комментариями. Я очень доволен этой работой и без зазрения совести совершенно спокойно могу сказать: «Читайте на здоровье»».

