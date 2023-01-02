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    Что почитать на новогодних каникулах? Советы от Андрея Константинова

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    Чем заняться на целой неделе новогодних праздников? Конечно, читать. Но что? Мы попросили посоветовать достойные книги гендиректора АЖУРа и писателя Андрея Константинова.

    Бернард Корнуэлл, «Саксонские хроники»

    ««Саксонские хроники» — достаточно большое количество романов, но недавно совсем вышло три, как я понимаю, завершающие эту серию. Я как раз дочитываю сейчас, видимо, последний, заключающий том. Это история знаменитого полководца английского средневековья Утреда от момента, когда он был совсем мальчишкой. В завершающем романе он уже такой грустный, потому что Утреду уже за 60. Конечно, это хорошего качества литература. Всем известный Джордж Мартин, автор «Игры престолов», считает, что Корнуэлл — лучший баталист.

    Ещё у него есть очень достойная серия о стрелке Шарпе, совершенно другой временной класс. Шарп — это культовый герой для англосаксов. В соответствующем сериале его играет Шон Бин, который в «Игре престолов» играет Неда Старка».

    Саймон Скэрроу, «Римский орел»

    ««Римский орел» — невероятные приключения двух римских центурионов, Макрона и Катона. Автор проводит их через самые знаковые события, битвы и осады того времени. Для человека, который интересуется историей, это будет очень приятная вещь. Буквально недавно вышло новое издание, по два романа в одной книге».

    Конн Иггульден, «Сердце Спарты»

    «Знаменитый романист Конн Иггульден, который в художественной форме выдавал биографии разных исторических деятелей, включая Чингисхана, выпустил новый роман «Сокол Спарты». Мне его дочка подарила на Новый год. Я немножко автора знаю, очень хороший. Это новая работа Иггульдена, поэтому я не сомневаюсь, что это хорошо. Пока своего собственного мнения у меня все-таки нет, я её просто пока подержал в руках».

    Леонид Юзефович, «Зимняя дорога»

    ««Зимняя дорога» — роман немного не для всех, потому что документальный. Собственно, он получил «Национального бестселлера» и «Большую книгу», но жанр документального романа накладывает определенное… У меня несколько очень неглупых знакомых и совершенно нормальных людей не смогли дочитать роман до конца. Им показалось, что это очень сложно, хотя я, например, считаю, что это абсолютный шедевр. У нас вообще мало кто владеет жанром документального исторического романа, а тут именно рука мастера. Удивительная история конца гражданской войны, экспедиция генерала Пепеляева. Страшная история, которая произошла в Якутии. Она очень честной, очень достоверной интонацией рассказана. Я бы всем все-таки посоветовал собраться с духом и её прочитать. Тем более, еще раз говорю, «Национальный бестселлер» и «Большая книга»».

    Артуро Перес-Реверте, «Итальянец» и «На линии огня»

    «Совершенно чудесный роман. Это, как ни странно, не столько о войне, сколько о любви, совершенно любви удивительной. И «На линии огня» — это его же удивительный роман о гражданской войне [в Испании]».

    Андрей Константинов, «Живая вода»

    «Немножко в плане саморекламы: я пишу сценарий сейчас, который называется «Живая вода». Он написан больше, чем наполовину. Это сериал такой серийный. И «Фонтанка» после Нового года как подарок для читателей первого, второго, третьего и четвертого числа будет публиковать по одной серии этого сценария с иллюстрациями и комментариями. Я очень доволен этой работой и без зазрения совести совершенно спокойно могу сказать: «Читайте на здоровье»».

    Внимала советам классика Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Свободу Лёхе!02 Янв 2023 в 12:58
    Улыбки на Фонтанке - нет, как выражение эмоции, пришлось выбрать между "лайком и улыбкой.. - "смех", как выражение.. Удовольствия..) Ни в коем случае не споря с Советами А.К., на самом деле - сложный Выбор! ) Каникулы.., времени "свободного" вроде бы и.. - предостаточно но, это - обманчиво! ) Поэтому, во-Времени, очень важно уловить ту.. Волну, которая.., с одной стороны - Достаточна, с другой.. - Необходима! ) С ноля часов Нового Года, прилично времени прошло, много чего насмотревшись и, сейчас реального, и - документального (к примеру, что запомнилось.. - фильм про.. Суслова, я.. - офигел..), а вот, прочитать повезло не так много, всего лишь.. - два рассказа: "Прихоти фортуны" и "Адское пламя"..) - С таким вот.. "багажом" ты хочешь начать читать.. "Живую воду"?! ) - Не-не, я только.. - посмотреть..) Ведь - сериал..) Без шуток, сочетание - ядерное пока что: док. фильм о Суслове с.. - Что? - Мартин Иден тут ещё вспомнился! - К.. "Адскому пламени"? )- Объективности ради - пора читать..)
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