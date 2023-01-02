Здравствуй, Дедушка Мороз. «Минус» возвращается в Петербург

Погоду в Северной столице во второй день Нового года будет определять гребень антициклона. Осадков он не принесет, зато в городе уже подморозило, а на дорогах образовался гололед.
Как рассказал 2 января ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха сегодня составит −1…+1 градус. При этом Северо-Западное УГМС прогнозирует 0...-2 градуса. На 11:50 в Петербурге почти -1.
В ночь на вторник похолодает до -2...-4 градусов. В течение дня будет 0...-2 градуса, ожидается небольшой снег. Петербуржцев вновь предупреждают о гололедице.
«Фонтанка» рассказывала, что о весне посреди зимы пока можно забыть, а сейчас лучше укутаться потеплее. К Рождеству в Петербурге похолодает до -16 градусов.