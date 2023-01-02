    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, зап

    761мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    Здравствуй, Дедушка Мороз. «Минус» возвращается в Петербург

    3984
    1 комментарий

    Погоду в Северной столице во второй день Нового года будет определять гребень антициклона. Осадков он не принесет, зато в городе уже подморозило, а на дорогах образовался гололед.

    Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как рассказал 2 января ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха сегодня составит −1…+1 градус. При этом Северо-Западное УГМС прогнозирует 0...-2 градуса. На 11:50 в Петербурге почти -1.

    В ночь на вторник похолодает до -2...-4 градусов. В течение дня будет 0...-2 градуса, ожидается небольшой снег. Петербуржцев вновь предупреждают о гололедице.

    «Фонтанка» рассказывала, что о весне посреди зимы пока можно забыть, а сейчас лучше укутаться потеплее. К Рождеству в Петербурге похолодает до -16 градусов.

    Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close