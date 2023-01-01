Температура уйдёт в пике. После оттепели в Петербург придут рождественские морозы

Оттепель ненадолго задержится в Петербурге. К Рождеству город остудит арктический воздух.



В ночь на 2 января столбик термометра покажет отрицательные отметки. К утру в городе похолодает до -3 градусов, сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«Днём 2 января слабая оттепель на короткое время вернётся, а затем регион ждёт небольшой снег и вторжение арктического воздуха, которое к пятнице (6 января) опустит ночные температуры до -14... -16 градусов», — написал он.



Ночь на 1 января 2023 года стала в Петербурге самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса.

