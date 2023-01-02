Почти премия Дарвина. Житель Мурино чуть не поджарил себя фейерверком в честь года Кролика

Молодой человек в Мурино решил устроить шоу с фейерверком: взял его в руки и стал размахивать. Видео опубликовали в группе «Девяткино LIVE | Мурино» соцсети «ВКонтакте» в ночь на 2 января.
В один из моментов зажженный фейерверк падает из рук молодого человека, но это его не останавливает. Он поднял его и продолжил им махать, пока тот не погас.
Как отмечают очевидцы, «шоу» происходило на Петровском бульваре. Они же заметили, что из-за искр куртка молодого человека серьезно пострадала. О состоянии его самого ничего неизвестно, но, судя по окончанию видео, стоял он на своих двоих и даже кому-то пожал руку.
Добавим, что лучшие такие трюки не повторять — опасно для жизни.