Герои «Фонтанки». Игра в лошадку — найди, если можешь

Их рисует на стенах домов художник, лица которого никто никогда не видел . Ведь его лошадки, строго говоря, вне закона — коммунальщики безжалостно закрашивают их, если увидят. Но художник тайком рисует новых. И вскоре василеостровцы шепотом передают друг другу новый адрес, где можно застать фантастическое животное с большими глазами. Местные жители считают, что лошадки приносят удачу.



При этом даже «Фонтанка» не знает, как выглядит Виталий — наш петербургский Бэнкси. Для художника очень важно сохранять свою анонимность, ведь это часть уже сложившейся городской легенды о глазастых лошадках. На церемонию вручения премии «Признание и Влияние» он пришел инкогнито. И принес картину с одной из своих лошадок, нарисованных в этот раз не на штукатурке, а на холсте, — в подарок петербургскому хоспису для молодых взрослых, о котором мы расскажем ниже.

