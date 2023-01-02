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    Видеоновости «Фонтанки»

    Герои «Фонтанки». Игра в лошадку — найди, если можешь

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    «Фонтанка» рассказывает о петербуржцах и гостях города, которые вписали свое имя в историю Северной столицы

    Их рисует на стенах домов художник, лица которого никто никогда не видел. Ведь его лошадки, строго говоря, вне закона — коммунальщики безжалостно закрашивают их, если увидят. Но художник тайком рисует новых. И вскоре василеостровцы шепотом передают друг другу новый адрес, где можно застать фантастическое животное с большими глазами. Местные жители считают, что лошадки приносят удачу.


    При этом даже «Фонтанка» не знает, как выглядит Виталий — наш петербургский Бэнкси. Для художника очень важно сохранять свою анонимность, ведь это часть уже сложившейся городской легенды о глазастых лошадках. На церемонию вручения премии «Признание и Влияние» он пришел инкогнито. И принес картину с одной из своих лошадок, нарисованных в этот раз не на штукатурке, а на холсте, — в подарок петербургскому хоспису для молодых взрослых, о котором мы расскажем ниже.

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