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    Как мир встретил Новый год: лучшие фейерверки с разных частей планеты

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    Фото: VIRTUAL JAPAN/YouTube
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    Свет, надежды и пожелания — в разных странах мира по-разному встретили Новый год. Москва в международных трансляциях отметилась перекрытой Красной площадью и синими мигалками: общегородских фейерверков и салютов не проводилось, как и в Петербурге. В Киеве любые фейерверки были запрещены.

    В других странах возможности, в том числе этические, были шире — если не считать британского городка, где на берег выполз морж и его решили не пугать.

    Пекин украсило яркое световое шоу, а наутро — церемония начала года с поднятием национального флага и выпуском белых голубей.

    Автор: Hi China/YouTube

    В Японии заветную полночь встречали традиционно, размеренным фейерверком. Бонусом для тех, кто делал это дистанционно, на видео — ласковый плеск воды.

    Автор: VIRTUAL JAPAN/YouTube

    Дубай явил традиционно роскошное многоярусное шоу на башне Бурж Халифа — в цветах национального флага, под аккомпанемент фонтанов. Его дополнило видео на световых панелях самой башни — с плеском волн, прорастающим деревом, бабочкой — и лазерное шоу. В обе стороны башни синхронно вылетали четко сформированные звезды разных цветов и спирали из фейерверков.

    Автор: Global News/YouTube

    Золотые веера раскрылись над благоухающей гаванью Гонконга. Вершины небоскребов в деловой части города, расположенные на разной высоте, синхронно или волной озаряли вспышки огней. К ним добавились веера побольше — световых установок на набережной, в воде перед которой толпились многочисленные кораблики. Контуры домов также были подсвечены или освещены по всей площади разноцветной рекламой, например с бегущим зайчиком — символом предстоящего года.

    Автор: Global News/YouTube

    Тайваню не так повезло с погодой — поэтому фейерверки, пускаемые с небоскреба, тонули с облаках и дыму. Через них, однако, можно было наблюдать за плаванием кита по фасаду здания и появлением слов: «мечта», «любовь», «мир», «будущее».

    Автор: Global News/YouTube

    Фейерверк в Бангкоке был беспощаден в своей хаотичности: огни сыпались, как монеты из побежденного игрового автомата.

    Автор: Global News/YouTube

    А вот в Сингапуре фейерверки совместили с шоу дронов: в небе появился сначала часовой циферблат, а затем и цифры 2023, фигурки животных и поздравление с Новым годом.

    Автор: CNA/YouTube

    В Лондоне фейерверк вернулся впервые после пандемийных ограничений. Знаменитое колесо обозрения — Лондонский «Глаз» огненным подсолнухом засиял в небе британской столицы, чинно и размеренно распуская лепестки — золотые кисточки.

    Автор: Evening Standard/YouTube

    В Афинах новогодние огни взлетали над Парфеноном под бой колоколов.

    Автор: Sky News/YouTube

    А Елисейские поля в Париже замерли тысячами зажженных экранов смартфонов, снимающих шоу над Триумфальной аркой в обрамлении украшенных золотыми гирляндами деревьев.

    Автор: CityNews/YouTube

    Наконец, без противокоронавирусных ограничений прошла встреча Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где обратному отсчету и спуску шара предшествовал большой поп-концерт. Песню Луи Армстронга о красоте этого мира люди пели на улице — и дождь их не смущал.

    Автор: Guardian News/YouTube

    Ну а в Рио-де-Жанейро Новый год встретили, не напрягаясь: на побережье, у бурных волн и с экраном, яркие картинки на котором показывали порой, даже поленившись перевернуть их на 90 градусов. Впрочем, если учитывать, что дело происходило на южной половине земного шара, — это еще как посмотреть.

    Фото: VIRTUAL JAPAN/YouTube

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