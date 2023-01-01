«Выхожу из ванной и вижу, что у меня горит балкон». В Новосибирске салютами обстреляли дом

В Новосибирске подсчитывают ущерб после новогодней ночи. Тот случай, когда и правда лучше бы кто-то сидел дома.

Как пишет NGS.RU, около полуночи 1 января под обстрел фейерверками попал дом № 19/1 по ул. Татьяны Снежиной . «Мужчина с ребенком поставили салют криво, и при выстрелах он начал заваливаться набок и стрелять уже в балконы. Мужчина увидел, что натворил, и убежал», — рассказывают очевидцы.



читательница НГС Евгения

В результате загорелись балконы на шестом этаже, а затем и на десятом. На место прибыли сотрудники МЧС. Из здания самостоятельно вышли 48 человек.



Жительница одной из пострадавших квартир по имени Дарья рассказала журналистам, что пожар уничтожил ее вещи на сумму около 80 тысяч рублей, в том числе принтер и детскую кроватку. Огонь, по ее словам, потушили до прибытия спасателей.



Фото: читательница НГС Евгения Поделиться Поделиться





«В начале первого ночи начали пускать салют. Я собиралась ложиться спать, выхожу из ванной и вижу, что у меня горит балкон. На видео, которые отправили соседи, отчетливо видно, что целенаправленно отстреливали дом. На видео видно, что стоит мужчина с ребенком, установил пиротехнику, но закрепил ее неаккуратно. Она наклонилась — и весь салют в наш дом. Ко мне петарда залетела прям на балкон, наверх, после чего начался пожар. Перешло на соседний балкон», — делится сибирячка.

В ГУ МВД России по Новосибирской области заявили, что полиция начала проверку по факту произошедшего. Там отметили, что в результате никто не пострадал. Также инцидентом заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета и намерены инициировать передачу материалов проверки в производство следственных органов СУ СКР.



В Петербурге, как писала «Фонтанка», в новогоднюю ночь после запуска пиротехники пострадали восемь человек. Всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения отработали 228 выездов, почти 40 из них — пожары.

