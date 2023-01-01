Праздничные горы соли. Петербуржцы продолжают замечать «зимнюю» картину на фоне рекордов тепла

Пока погода в Петербурге демонстрирует весеннее настроение, на дорогах продолжают соблюдать зимние традиции. На асфальте уже почти не осталось льда, но зато появилась соль.
Фото с белой россыпью на тротуаре в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Виталий 1 января. По его словам, соль наблюдается на асфальте на проспекте Большевиков от улицы Коллонтай до Подвойского. «Невообразимое количество соли. Глупость, не иначе», — отметил горожанин.
В комитете по благоустройству сегодня отчитались о том, что в тёплую погоду «технике разгуляться негде». Так как снега и льда в городе практически не наблюдается, машины с противогололедными материалами томились в резерве.
Ночь на 1 января стала самой теплой за всю историю наблюдений в Петербурге. Воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса.