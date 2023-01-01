Вышел первый трейлер снятого в космосе фильма «Вызов»

В новогоднюю ночь «Централ Партнершип» обнародовала первый трейлер фильма «Вызов», частично снятого в космосе. В трехминутном ролике раскрывается интрига картины Клима Шипенко. Врач, которую играет Юлия Пересильд, проводит на МКС операцию на легких космонавта, травмированного при выходе в открытый космос.



Трейлер изобилует кадрами пролетов по международной космической станции главной героини. Зритель видит, как она просыпается от кашля коллеги, при этом из ее спального мешка вылетает мягкая игрушка. Врач в невесомости ловко пролетает из одного отсека в другой, при этом направляясь к другим космонавтам, чтобы попросить тех доставить потерявшего сознание коллегам в служебный отсек. А ближе к концу трейлера зрителю показывают кадры пуска ракеты и эмоции Юлии Пересильд в момент стартовых перегрузок.