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    Кино

    Вышел первый трейлер снятого в космосе фильма «Вызов»

    1983
    9 комментариев

    В новогоднюю ночь «Централ Партнершип» обнародовала первый трейлер фильма «Вызов», частично снятого в космосе. В трехминутном ролике раскрывается интрига картины Клима Шипенко. Врач, которую играет Юлия Пересильд, проводит на МКС операцию на легких космонавта, травмированного при выходе в открытый космос.

    Трейлер изобилует кадрами пролетов по международной космической станции главной героини. Зритель видит, как она просыпается от кашля коллеги, при этом из ее спального мешка вылетает мягкая игрушка. Врач в невесомости ловко пролетает из одного отсека в другой, при этом направляясь к другим космонавтам, чтобы попросить тех доставить потерявшего сознание коллегам в служебный отсек. А ближе к концу трейлера зрителю показывают кадры пуска ракеты и эмоции Юлии Пересильд в момент стартовых перегрузок.

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    «Космическая драма», как анонсируют фильм его создатели, выйдет в кинотеатрах 12 апреля. Среди реальных космонавтов, снявшихся в картине, — Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубов. Актриса и режиссер провели на МКС 12 суток, отсняв около 30 часов материала. Ожидается, что из этого в кадр войдет примерно 35 минут. Также в фильме снялись Владимир Машков, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Полина Агуреева, Максим Матвеев.

    Изначальный бюджет картины составлял 905 миллионов рублей, однако затем авторы обращались за дофинансированием.

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    Комментарии 9

    VKuser405857601 Янв 2023 в 16:27
    Позор!
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