Петербурженка подарила почти 8 миллионов. Полиция ищет кому

Телефонные аферисты не уходят на каникулы и продолжают зарабатывать на чужом простодушии. Так, несколько звонков и байка про защиту от самих себя принесли им сумму, на которую в Петербурге можно купить не самую маленькую квартиру.

О финансовых потерях уходящего года 75-летняя жительница Невского района рассказала полицейским накануне, стало известно «Фонтанке» 1 января. Женщина скопила без малого 8 миллионов рублей, предновогодний звонок будто бы из банка заставил сомневаться в надёжности счетов.

Поверив, что по телефону ей предлагают безопасный способ сохранить деньги, она перевела миллионы на продиктованный собеседником счёт.