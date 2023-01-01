Петербурженка подарила почти 8 миллионов. Полиция ищет кому

Телефонные аферисты не уходят на каникулы и продолжают зарабатывать на чужом простодушии. Так, несколько звонков и байка про защиту от самих себя принесли им сумму, на которую в Петербурге можно купить не самую маленькую квартиру.
О финансовых потерях уходящего года 75-летняя жительница Невского района рассказала полицейским накануне, стало известно «Фонтанке» 1 января. Женщина скопила без малого 8 миллионов рублей, предновогодний звонок будто бы из банка заставил сомневаться в надёжности счетов.
Поверив, что по телефону ей предлагают безопасный способ сохранить деньги, она перевела миллионы на продиктованный собеседником счёт.
В полиции вздохнули и возбудили очередное дело о мошенничестве. «Приняты меры к задержанию злоумышленников, обманувших пенсионерку», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Днём ранее о хищении денег заявила 84-летняя жительница Красногвардейского района города. Её дурачили по новогодней повестке.