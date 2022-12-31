Дурачат по повестке. Петербурженка осталась без денег, послушав новогоднее поздравление ветеранов

Мошенники выдерживают повестку и спешат испортить праздники с новогодними пожеланиями. Пожилая петербурженка за них уже заплатила, стало известно «Фонтанке» 31 декабря.



Накануне в 66-м отделе полиции Красногвардейского района жаловалась пенсионерка со Среднеохтинского проспекта, которая осталась без денег, доверившись голосу в трубке. Схемой полицейских не удивила: сценарий уже успел набить оскомину, разве что теперь легенду завернули в праздничную упаковку.

На прошлой неделе женщине позвонили будто бы из Центробанка Москвы и обрадовали: в рамках акции «Поздравление ветеранов с Новым годом» ей положен миллион.