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    Дурачат по повестке. Петербурженка осталась без денег, послушав новогоднее поздравление ветеранов

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    Мошенники выдерживают повестку и спешат испортить праздники с новогодними пожеланиями. Пожилая петербурженка за них уже заплатила, стало известно «Фонтанке» 31 декабря.

    Накануне в 66-м отделе полиции Красногвардейского района жаловалась пенсионерка со Среднеохтинского проспекта, которая осталась без денег, доверившись голосу в трубке. Схемой полицейских не удивила: сценарий уже успел набить оскомину, разве что теперь легенду завернули в праздничную упаковку.

    На прошлой неделе женщине позвонили будто бы из Центробанка Москвы и обрадовали: в рамках акции «Поздравление ветеранов с Новым годом» ей положен миллион.

    Круглая сумма стала бы двойным подарком — 22 декабря петербурженка отметила 84-летие. Поверив в щедрость, она перевела куда сказали 86 тысяч рублей «налога». На излёте года опомнилась.

    Полную тёзку заявительницы с той же датой рождения и районом проживания можно найти среди имён, занесённых в книгу памяти «Они пережили блокаду».

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