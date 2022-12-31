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    Из-за погоды Новый год в Хельсинки будет похож на петербургский. Власти заявили об отмене фейерверка

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    Погода в Хельсинки помешает провести первые городские мероприятия после ковидных ограничений с былым размахом. Власти объявили об отмене фейерверков. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии столицы Финляндии.

    Отмечается, что все мероприятия, в том числе концерт, состоятся. Однако в 18:00 по местному времени должен был пройти фейерверк для детей, а в полночь — городской фейерверк. Обоих не будет из-за ветра.

    «Фейерверки всегда несут с собой риски из-за ветра. В центре города ситуация всегда сложная, и безопасность прежде всего», — цитирует пресс-служба мэрии директора Helsinki Event Foundation Стуба Никула.

    Напомним, что в Петербурге в новогоднюю ночь не будет ни концерта на Дворцовой, ни фейерверка. Погода в городе на Неве похожа на ту, что в Хельсинки: порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. При этом ниже 0 столбики термометра не опустятся. Ситуация изменится на каникулах, рассказал 31 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

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