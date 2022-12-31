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    Юного петербуржца задержали по подозрению в виртуальном растлении школьника

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    Скабрёзная переписка с 12-летним подростком из Приморского района Петербурга привела полицию в Автово. Задержан вчерашний школьник, стало известно «Фонтанке» 31 декабря.

    К предполагаемому Женечке, переписка с которым возмутила мать подростка, оперативники нагрянули накануне. Как выяснилось, имя 12-летнему собеседнику подозреваемый назвал своё.

    Он на шесть лет старше, на днях будет отмечать 19-летие. Праздник едва ли будет весёлым: Следственный комитет высмотрел в непристойных сообщениях уголовное дело о развратных действиях.

    Подозреваемого задержали на двое суток, встречать Новый год он готовится в изоляторе временного содержания.

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